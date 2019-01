Il 2019 tra giorni festivi e ponti: i consigli per come organizzarsi con le ferie

Con undici giorni si ferie si può fare più di un mese di vacanza. Sono gl incastri del calendario 2019 che, tra ponti e festività, può regalare un po' di relax extra. Basta solo prendere appunti, calendario alla mano, e organizzardi. Pasqua, quest'anno, capita il 21 aprile: sabato, domenica e lunedì di Pasqua e Pasquetta concedono i tradizionali tre giorni di break.



Con il 25 aprile, per la festa della Liberazione, il primo aiuto del calendario. Cade di giovedì, con un giorno di ferie si può ottenere un lungo weekend di 4 giorni. Il Primo Maggio, invece cade di mercoledì, creando un'ottima occasione per organizzare una piccola vacanza di 5 giorni.

Se si decide di combinare i ponti di Pasqua, 25 aprile e primo maggio si ottengono viaggi dai 6 ai 12 giorni e, precisamente, dal 20 al 25 aprile, dal 25 aprile al primo maggio e dal 20 aprile al primo maggio.



Il 2 giugno è di domenica mentre Ferragosto, se non si è già in ferie, si può scegliere con appena due giorni di regalarsi un viaggio dal 10 al 15 o dal 15 al 19 agosto. Ognissanti, 1 novembre, è venerdì e permette lungo weekend autunnale per staccare la spina prima di Natale.



Nel 2019 Natale e Santo Stefano arrivano di mercoledì e di giovedì, offrendo la possibilità di organizzare una vacanza di 6 giorni, dal 21 al 26 dicembre. Per la fine dell'anno si può partire il 28 dicembre e, prendendo 4 giorni di ferie, si torna nel 2020.