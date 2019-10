Ingegneri al servizio dei cittadini: torna la "Giornata Per la Prevenzione Sismica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Domenica 20 ottobre dalle 10 alle 18 in 4 piazze della Capitale oltre 150 ingegneri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in collaborazione con AIVEM, Associazione Ingegneri Volontari per l'Emergenza, saranno saranno a disposizione dei cittadini per la Seconda Giornata di Prevenzione Sismica, per promuovere la cultura della sicurezza sismica e dare informazioni sulle agevolazioni del sisma bonus 2019. Seguiranno a novembre, per chi ne farà richiesta tra cittadini e condomini, delle visite gratuite informative sullo stato degli immobili da parte di ingegneri esperti in materia. “Dopo il successo dello scorso anno a livello nazionale si è deciso di replicare l'iniziativa. Dobbiamo ricordare che larghe aree italiane sono ad alto rischio sismico. Non bisogna attendere che accada il danno, quasi sempre catastrofico, come nel caso de l'Aquila o di Amatrice, ma bisogna agire in anticipo per mitigare e, se possibile annullare, i rischi. E' necessario diffondere una cultura antisismica, che significa lavorare per difendere vite umane, oltre che edifici e città. Tutti dobbiamo collaborare a questo processo di cambiamento e noi ingegneri vogliamo essere in prima linea”.

Gli ingegneri saranno a disposizione della cittadinanza presso aree di grande passaggio: Piazza della Madonna dei Monti Largo Goldoni Piazza Santa Maria Liberatrice Piazza di Santa Maria in Trastevere Successivamente i cittadini singoli e i condomini potranno richiedere la visita tecnica gratuita per un parere sui loro immobili su https://www.giornataprevenzionesismica.it/