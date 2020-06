"Giustizia per George Floyd": al villaggio Olimpico la nuova opera di Harry Greb

Harry Greb, lo street artist che nei giorni scorsi ha tra l'altro decorato il muro esterno dello Spallanzani, "torna a colorare i muri di Roma e questa volta lo fa con l'immagine simbolo del momento, quella di George Floyd nei panni della Statua della Libertà con un cartello in cui chiede giustizia e la Carta dei Diritti stretta in una mano". E' quanto si legge in una nota dell'artista.

L'opera è stata realizzata, significativamente, in via Stati Uniti d'America, vicino al Villaggio Olimpico. "Sono rimasto colpito e indignato come essere umano dopo aver visto il video dove George Floyd muore in strada, da solo - afferma lo street artist - E' incredibile che ancora oggi possano accadere fatti del genere, alla luce del giorno, con arroganza e prepotenza, senza limiti".