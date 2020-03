Galleria Giovanni XXIII, al via i lavori: ecco i percorsi alternativi

Dovevano iniziare a luglio, ma l’emergenza Coronavirus ha suggerito all’amministrazione di anticipare i tempi. E così, approfittando di una città praticamente deserta, iniziano i lavori per la definitiva sistemazione della Galleria Giovanni XXIII.

Per i cittadini che, nel rispetto delle limitazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovessero mettersi in viaggio in auto, sono previsti due itinerari alternativi. La strada che sarà interessata dai lavori è la cosiddetta “canna sud”, quella che va cioè in direzione Salaria-Stadio Olimpico.

Percorsi alternativi

Il primo percorso alternativo è lungo circa 7km. Chi lo volesse seguire da via della Pineta Sacchetti, superato l’Ospedale Gemelli, deve seguire le indicazioni per Via Trionfale in direzione centro, quindi svoltare a sinistra in Via Igea ed impegnare Piazza Walter Rossi. Poi si svolta a sinistra in Via della Camilluccia e si prosegue in direzione Nord per circa 1,4 Km. Fatto ciò occorre svoltare a destra in Via dei Colli della Farnesina e proseguire su questa strada fino a giungere all'intersezione con Viale Antonino da San Giuliano. A questo punto si deve svoltare a destra in direzione della Tangenziale e, tenendo la sinistra, sarà possibile immettersi su di essa in direzione Salaria.

In alternativa è possibile praticare un altro percorso, un po’ più lungo (10 km). Il primo tratto è lo stesso. Da via della Pineta Sacchetti, superato l’Ospedale Gemelli, bisogna seguire le indicazioni per Via Trionfale in direzione centro ma questa volta per circa 2,5 Km, dopodichè occorre svoltare a sinistra in Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto; arrivati in Piazzale Clodio svoltare a destra e in corrispondenza dell'impianto semaforico di Via della Giuliana svoltare a sinistra (per invertire la marcia su Piazzale Clodio); proseguire dritto su Piazzale Clodio e, quindi, sulla Circonvallazione Clodia in direzione di Piazzale Maresciallo Giardino (Stadio Olimpico). Proseguire dritto sul Lungotevere Maresciallo Cadorna e Maresciallo Diaz per circa 1,3 Km fino all’incrocio con Viale Antonino di San Giuliano. A questo punto svoltare a sinistra in direzione della Tangenziale e, tenendo la sinistra, immettersi su di essa in direzione Salaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le operazioni previste

Gli interventi sulla “Canna Sud”, la cui durata stimata è di 35 giorni, prevedono il rifacimento del manto stradale sui circa 2,9 km di galleria, pulizia di tombini e caditoie, restyling della segnaletica orizzontale e verticale, installazione degli attenuatori d’urto in prossimità delle uscite, sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate, impermeabilizzazione dell’intradosso della galleria, operazioni di sanificazione e ripristino dei pannelli fotoriflettenti per migliorarne la visibilità interna. Prevista, inoltre, l’applicazione di una vernice fotocatalitica e anti smog sui pannelli al termine delle operazioni.