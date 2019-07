Chiude un mese Galleria Giovanni XXIII: nel tunnel rimasto buio arrivano i LED

Galleria Giovanni XXIII chiusa per un mese. Ad un anno esatto dai lavori che avrebbero dovuto restituirlo più luminoso e quindi sicuro, chiude ancora al traffico il tunnel di Roma Nord: quello che collega via del Foro Italico, quindi la Tangenziale Est, al quadrante di Trionfale e Pineta Sacchetti.

Galleria Giovanni XXIII chiusa da Pineta Sacchetti verso Foro Italico

Per consentire l'esecuzione dei lavori di trasformazione a LED degli impianti di illuminazione la canna sud della Galleria Giovanni XIII, quella che va da Pineta Sacchetti a scendere verso Foro Italico e Salaria, sarà interdetta al transito dalle ore 22 di giovedì 1 agosto fino alle ore 6 di lunedì 2 settembre.

I lavori sull'impianto di illuminazione "saranno seguiti dal rifacimento del manto stradale e dalla pulizia delle pareti" - hanno fatto sapere dal Municipio XIV.

Chiude Galleria Giovanni XIII: possibili rallentamenti a Pineta Sacchetti

Una chiusura che arriva in pieno agosto, con le scuole chiuse e la città in parte in vacanza. Tuttavia non mancheranno possibili rallentamenti su via della Pineta Sacchetti e strade limitrofe nelle ore di maggior traffico.

Tunnel chiuso: i percorsi alternativi

Tra i percorsi alternativi per chi da Pineta Sacchetti deve "scendere" verso Prati o Ponte Milvio: l'utilizzo di via Trionfale in direzione del quadrante Delle Vittorie e Clodio; via della Camilluccia o viale Cortina d'Ampezzo per chi deve recarsi in zona Vigna Clara, Cassia, Corso di Francia o Flaminia per poi magari riprendere regolarmente via del Foro Italico verso Salaria.

La Galleria Giovanni XXIII al buio

Un intervento atteso quello sull'illuminazione della canna a scendere di Galleria Giovanni XXIII rimasta per mesi nel buio più totale con grande pericolo per l'incolumità di automobilisti e centauri. Dopo il reiterato consiglio di avere "prudenza alla guida" l'atteso arrivo dei LED.