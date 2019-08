Riapre la Galleria Giovanni XXIII: dopo un mese arriva la nuova illuminazione a led

La Galleria Giovanni XXIII ha un nuovo impianto di illuminazione a led. I lavori, durati un mese, si sono conclusi restituendo al tunnel una luce nuova. Era lo scorso 1 agosto quando, nel tratto compreso tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico, era stato interdetto l’accesso ai veicoli così da consentire gli interventi di sistemazione. L’intervento di Areti, del gruppo Acea, è stato completato con un giorno di anticipo rispetto ai tempi previsti. I lavori, effettuati sotto la supervisione del Dipartimento Simu, hanno consentito l’ammodernamento dell’impianto di luce della canna sud della Galleria.

I lavori nel tratto tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico

Il tratto interessato è stato tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico, per circa 3 km, con una parte di galleria naturale e una artificiale, per un totale di 48 tonnellate di materiale rimosso. La tecnologia utilizzata è di tipo Led, già applicata sull’illuminazione della canna nord nel corso del 2018, migliora la sicurezza stradale e riduce l’impatto sui consumi energetici.

La riapertura in tempo per il derby Lazio-Roma

Un lavoro che ha rispettato le tempistiche iniziali e terminato prima del derby capitolino Lazio-Roma delle 18, in modo che i tifosi possano affluire regolarmente allo stadio e utilizzare la viabilità ordinaria che nel mese scorso aveva subito delle variazioni.

Dal Campidoglio: “Intervento necessario che consente anche il risparmio energetico”

“Grazie ad una perfetta sintonia con Acea – ha sottolineato la sindaca di Roma Virginia Raggi -, siamo riusciti ad ottenere un lavoro di qualità che restituisce alla Galleria una luce nuova”. Ha parlato di “Intervento necessario” l’assessora capitolina Gatta e di risparmio energetico.