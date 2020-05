L'archistar Fuksas progetterà la camera calda del 'Covid Hospital' dello Spallanzani

L'archistar Massimiliano Fuksas progetterà la camera calda del nuovo edificio di Alto bio-contenimento dello Spallanzani. Lo riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in alcune dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera.

La camera calda, quello spazio nel quale le ambulanze e gli operatori del 118 'consegnano' il paziente a infermieri e medici del pronto soccorso, del 'Covid-Hospital' dell'Istituto nazionale delle malattie infettive, realizzato in fretta e furia con 4 milioni di euro donati dalla Banca d'Italia nel pieno dell'emergenza Coronavirus, porterà quindi la firma dell'architetto che a Roma ha progettato il centro congressi la 'Nuvola' all'Eur.

Secondo quanto si apprende non si conoscono ancora i costi, i tempi e i particolari dell'operazione. Come riporta il Corriere della Sera però la telefonata tra l'assessore D'Amato e l'architetto è già avvenuta. "Oggi c’è uno spiazzo all’aperto, chi scende dall’ambulanza lo fa sotto il sole come sotto la pioggia. C’è da pensare un’area più sicura per malati e operatori. E che abbia il giusto ricambio d’aria. È bastato proporglielo e Fuksas si è detto immediatamente disponibile", le dichiarazioni dell'assessore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'idea, ha aggiunto l'assessore, è nata "perché mi piacerebbe che quest’opera fosse un simbolo di speranza e uno sguardo al futuro: Roma che riparte, e lo fa proprio dallo Spallanzani, il cuore della lotta al Covid".