"La solidarietà non va in vacanza": Car e Acli donano frutta e verdura ai bisognosi

Al via l'iniziativa "La solidarietà non va in vacanza", grazie alla quale verranno donate frutta fresca e verdura per le mense sociali che assistono anziani soli, senza fissa dimora e famiglie in difficoltà della Capitale. L'evento verrà presentato martedì 7 agosto al Centro Agroalimentare di Roma (CAR) di Via della Tenuta del Cavaliere.

Grazie alla collaborazione tra il Car (Centro Agroalimentare Roma) e le Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di Roma e provincia, oltre 300 Kg di frutta fresca e verdure verranno consegnate ai circuiti di assistenza e sostegno sociale. Car e Acli da oltre un anno collaborano per la lotta allo spreco del cibo e per il riutilizzo dello stesso a fini sociali.

I volontari Acli preleveranno la materia prima messa a disposizione del Car per poi consegnarla con un furgone refrigerato alla mensa dell'Opera Nazionale per le città dei ragazzi. Saranno presenti Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car e Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia.