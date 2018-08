Frecce tricolori sul lago di Bolsena: Tailorsan presente con 50 bagni chimici

Quando c’è spettacolo, c’è Tailorsan. Erano tredici anni che le Frecce Tricolori non sorvolavano i cieli della Tuscia: lo faranno di nuovo domenica 5 agosto con un imperdibile Air Show sul Lago di Bolsena. Un evento, organizzato dal Comune di Montefiascone in collaborazione con On Air srl, da non perdere e a cui Tailorsan, azienda leader nel campo dell’ecologia, non poteva mancare. Saranno infatti oltre 50 i bagni chimici messi a disposizione per le tante persone che parteciperanno all’evento e che osserveranno lo spettacolo dal Lungolago di Montefiascone, dove sono previsti anche spettacoli di intrattenimento e street food. “Non potevamo mancare - le parole di Loris Talone, amministratore di Tailorsan - ad una manifestazione così importante per il territorio. E’ proprio grazie all’attenzione per eventi come questo che Tailorsan negli anni è cresciuta sempre di più, fino a diventare un punto di riferimento”.