Forze Armate, Frecce Tricolori a Roma: il programma. Strade chiuse e bus deviati per il 4 novembre

Frecce Tricolori a Roma, ma anche caserme aperte, concerti delle bande nelle piazze e celebrazioni. La Capitale è pronta per la Festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale del 4 novembre.

A partire dalle 8:30 del 4 Novembre 2019, presso l'Altare della Patria in Piazza Venezia, il Presidente della Repubblica, On. Prof. Sergio Mattarella, accompagnato dalle alte Cariche dello Stato e dalle Autorità militari di vertice, deporrà una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto. Non mancherà il tradizionale passaggio delle Frecce Tricolori che coloreranno di verde, bianco e rosso i cieli di Roma.

Duranre le celebrazioni le strade limitrofe alla piazza saranno chiuse in successione a partire dalle 7. Le linee bus potranno comunque circolare su via del Corso da largo Chigi a piazza Venezia e in via del Plebiscito, dove la circolazione sarà a doppio senso di marcia. Dalle 7 alle 10 saranno deviate le linee bus: H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.

Alle ore 16.00, si terrà inveceil tradizionale cambio della Guardia d'Onore al Palazzo del Quirinale, al termine del quale la Banda dell'Aeronautica Militare eseguirà un concerto.

Tante comunque le iniziative organizzate per commemorare il Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate: "Caserme Aperte" e "Caserme in Piazza", esibizioni di Bande e Fanfare di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza. Inoltre, in tutti i comuni capoluoghi di provincia, e in quelli nei quali si registra una significativa presenza di reparti delle Forze Armate, si svolgerà la cerimonia dell'alzabandiera.

Anche quest'anno sarà riservata grande attenzione alle nuove generazioni con conferenze tenute da personale militare nelle scuole. Temi centrali, le circostanze storiche e le fasi salienti della Grande Guerra, ma anche le attuali missioni svolte dalle Forze Armate in patria e all'estero per far conoscere più da vicino ai giovani il mondo della Difesa. Alle scuole, inoltre, sarà consegnato simbolicamente il Tricolore, vessillo di libertà, simbolo di un popolo che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di uguaglianza e di giustizia.