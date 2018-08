Miss Italia: domani a Frascati si elegge Miss Sport Lazio 2018

Si terrà venerdì 10 agosto, dalle ore 22, presso lo Sporting Village di Frascati, l'assegnazione del titolo Miss Sport Lazio 2018, passaporto valido per le prefinali nazionali di Jesolo, nell'ambito del 79° concorso nazionale di Miss Italia. Via delle Cisternole 12 sarà così teatro del giro di boa delle finali regionali.

L'evento, organizzato dalla Delta Events, agenzia esclusivista del concorso per la regione Lazio, sarà presentato da Margherità Praticò: “Abbiamo fin qui svolto cinque finali regionali e ora ne mancano altrettante – ha affermato l'agente e presentatrice – Il bilancio è molto positivo e ne sono felice, perché Miss Italia è l’unico trampolino di lancio per queste belle ragazze”.



E le suddette belle ragazze in gara si esibiranno in tre diversi quadri moda, dirette dal regista Mario Gori: in abito da sera con i gioielli Miluna, in una divertente coreografia ispirata alla canzone “Siamo donne” e con il tradizionale body da gara, per il consueto passaggio davanti alla giuria, composta da addetti ai lavori e personaggi dello spettacolo.



In palio, come detto, la preziosa fascia che garantirà alla vincitrice l’accesso alle prefinali nazionali, in programma dal 3 all’8 settembre a Jesolo (VE). Qui arriveranno 200 ragazze da tutte le regioni d’Italia ma solo 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si terranno per la prima volta a Milano, negli studi di Infront, che insieme alla Miren gestirà la produzione. Due le prime serate, il 13 e il 16 settembre, entrambe su La7, presentate da Francesco Facchinetti.