Tutti pazzi per mamma Zaniolo: Francesca Costa e la sua vita da influencer

In ordine di notorietà viene prima Nicolò Zoniolo, il giovanissimo trequartista della Roma, o la già celebre madre Francesca Costa?

Una quarantenne avvenente Francesca, con la smania dei social e delle pubblicazioni su Instagram: ama postare con gli hashtag foto che la ritraggono in una forma fisica invidiabile, grazie alla quale non è escluso che si possano aprire per lei, nell’immediato, le gloriose porte dello spettacolo. Aggiorna il suo profilo continuamente con video, storie, sguardi ammiccanti: è un'influencer degna della Ferragni.

Lei stessa in un’intervista rilasciata al secolo XIX ha ammesso una sua possibile partecipazione in trasmissioni di successo, come il Grande Fratello, tutte purché non abbiano a che fare col calcio. In un secondo momento però fa passare la dichiarazione come una battuta e smentisce. Che sia stata la reazione dei tifosi giallo-rossi sulla Rete?

Tante le polemiche su mamma Zaniolo, colpevole secondo i fedelissimi supporter romanisti, di voler oscurare l’immagine del figlio. Al momento la donna si prende cura del ragazzo nella capitale e non intende interferire in nessun modo nella sua brillante carriera, mentre papà Igor, ex calciatore, e la sorella vivono a La Spezia. Proprio lì Zaniolo senior ha assistito al debutto del ragazzo.

Nicolò non guida e lo porto agli allenamenti. La sera torniamo e preparo la pasta al pomodoro”, ha dichiarato Francesca. A certificarlo gli ultimi selfie scattati che li ritraggono insieme in macchina. Tutti pazzi per mamma sul web, ma per ora niente reality. In una famiglia di celebrità al momento la vera star è solo Nicolò.