La dea bendata bacia Fonte Nuova: centra il "5" e vince una casa

La dea bendata bacia Fonte Nuova, alle porte di Roma. E' qui che un fortunato giocatore ha centrato un “5” al VinciCasa di ieri, con schedina Multipannello.

La vincita gli consentirà di aggiudicarsi 500mila euro divisi in 200mila euro corrisposti subito in denaro, da utilizzare come preferisce, senza vincoli, e 300mila euro da dedicare all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

La vincita nel pieno di Fonte Nuova al Bar Tabacchi Tom and Jerry, situato in via Palombarese 29.

"La nostra tabaccheria si trova in una zona periferica di Fonte Nuova, un paese di circa 30mila abitanti in provincia di Roma. In genere i nostri clienti sono persone del posto che frequentano abitualmente la nostra attività" - hanno riferito ad Agimeg i titolari del Bar Tabacchi Tom and Jerry. "Questa è la vincita più alta mai realizzata nella nostra attività".