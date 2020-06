Coronavirus a Roma, focolaio San Raffaele Pisana: salgono a 104 i casi. Positivi due tecnici del Centro Rai

Altri cinque casi positivi al Coronavirus per un totale di oltre cento. Il focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana "raggiunge un totale di 104 casi positivi e 5 decessi correlati. Bisogna mantenere alta l'attenzione, oggi senza i cluster avremmo registrato solamente 2 nuovi casi".

Ad evidenziarlo l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, in una nota, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere e policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Coronavirus al Centro Rai Saxa Rubra

Particolare attenzione per due tecnici del Centro Rai di Saxa Rubra positivi al Covid19 (dove è in corso una indagine epidemiologica) riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana.

"L'indagine epidemiologica sul cluster San Raffaele Pisana viene eseguita a ritroso a partire dal primo di maggio e la Asl Roma 3 sta chiamando i pazienti dimessi dalla struttura presso i drive-in (aperti anche domani) per effettuare i test sierologici - aggiunge D'Amato - Oltre al numero verde 800.118.800 la Asl Roma 3 ha messo a disposizione il numero 333.6106975 per i pazienti dimessi dal primo di maggio e loro contatti stretti per avere tutte le informazioni necessarie".

Focolaio al San Raffaele Pisana

"Il focolaio è sotto controllo e sembra rallentare e sono in corso le operazioni per trasferire 64 pazienti dai reparti di medicina e riabilitazione cardiologica e respiratoria presso strutture ospedaliere".

Nel complesso si registra alla giornata di sabato 13 giugno un dato di 16 casi positivi (ai quali si aggiungono 9 recuperi di notifiche) di cui 5 riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma e di questi due sono tecnici del centro Rai di Saxa Rubra che sono contatti dei contatti del caso indice (un paziente del San Raffaele Pisana) - commenta ancora l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - . A Saxa Rubra è in corso l’indagine epidemiologica e i tamponi".