Coronavirus Roma, focolaio San Raffaele Pisana: la Procura apre fascicolo sui contagi

Al momento non ci sono indagati o ipotesi di reato nel fascicolo aperto dalla Procura di Roma sul focolaio di contagi da Sars-CoV-2 all'ospedale San Raffaele-Pisana. Obiettivo degli accertamenti, secondo quanto si apprende, verificare se siano state rispettate le norme in materia sanitaria.

Sulla vicenda il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia ha delegato alle indagini i Carabinieri del Nas. Intanto proseguono anche le indagini su fascicoli aperti nelle scorse settimane sulla casa di cura Villa Fulvia e sulla casa di riposo Giovanni XXIII.

La gestione della clinica della Pisana è la stessa della struttura di Rocca di Papa. Qui scoppiò un cluster che contò 159 casi positivi e 17 morti. In quel caso lo scontro tra Regione Lazio e San Raffaele si incentrò allora sulla corretta somministrazione dei tamponi e l'assistenza ai pazienti. La Pisana arrivò ad avviare una procedura di revoca dell'accreditamento.

Focolaio San Raffaele Pisana: 111 casi positivi

Il focolaio dell'Irccs S.Raffaele Pisana ha raggiunto un totale di 111 casi positivi e 5 decessi correlati. "Il sistema dei controlli ha funzionato e si è risposto con grande tempestività, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia perché sono situazioni che possono ripresentarsi", ha intanto evidenziato l'assessore alla Sanità e l'Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, in una nota, al termine della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Coronavirus al centro Rai di Saxa Rubra

In settimana verranno nuovamente eseguiti i test a tutti i dipendenti e tutti i pazienti rimasti. Nel frattempo, per quanto riguarda il Centro Rai di Saxa Rubra, sono tutti negativi i tamponi collegati al focolaio del San Raffaele effettuati presso il drive-in di Santa Maria della Pietà (Asl Roma 1) e in totale sono stati effettuati 110 tamponi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiornato alle 07:22 del 16 giugno