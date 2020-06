Coronavirus Roma, 77 casi nel focolaio del San Raffaele. D'Amato: "E' piccola zona rossa"

Sono 77 (dato aggiornato alla serata dell'11 giugno) i casi di coronavirus riconducibili al focolaio della clinica San Raffaele Pisana di Roma. A questi si aggiungono anche tre pazienti deceduti, l'ultimo un uomo di 80 anni proveniente dalla clinica e deceduto al Policlinico Gemelli.



A confermare i dati è l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato: "Nelle ultime 24 ore ci sono stati 7 nuovi casi riferibili a quel cluster. Di questi abbiamo un ulteriore operatore sanitario del Policlinico Umberto I, mentre tutti gli altri operatori e pazienti sono risultati negativi al tampone e il reparto interessato è stato sanificato".

L'assessore ha quindi parlato del caso a 'Omnibus' su La7, sottolineando come "la tempestività" sia "un elemento essenziale se vogliamo contrastare e limitare i danni". "Abbiamo una piccola zona rossa e l'abbiamo istituita in 6 ore. Attraverso un contatto immediato con il prefetto, dopo 6 ore c'era l'esercito a presidiare il San Raffaele e nel Lazio noi abbiamo fatto 5 zone rosse".

"La situazione al momento è sotto controllo, in quanto all'interno della struttura non vi sono più casi positivi. Abbiamo delle code che stiamo gestendo, stiamo richiamando diverse migliaia di persone che sono andate in questa struttura. Abbiamo fatto oggi oltre 5mila tamponi", ha sottolineato.



Dalla mattina di giovedì sono stati richiamati ai drive-in per effettuare i test sierologici anche i pazienti dimessi e i loro contatti stretti a partire dal 1° maggio. Sono risultati al momento tutti negativi i secondi tamponi effettuati su tutti i pazienti e operatori del San Raffaele Pisana.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì e nella giornata di giovedì i carabinieri dei Nas hanno acquisito documenti sul focolaio. Le verifiche puntano a stabilire se siano state rispettate le normative anti-contagio e, soprattutto, se siano stati osservati i protocolli in ingresso e in uscita, in particolare per quanto riguarda test sierologici e tamponi per isolare casi sospetti.

Nei prossimi giorni, invece, verrà effettuata un'ispezione mirata all'interno della struttura, che attualmente è isolata attraverso il cordone sanitario disposto dalla Regione Lazio.

La gestione della clinica della Pisana è la stessa della struttura di Rocca di Papa. Qui scoppiò un cluster che contò 159 casi positivi e 17 morti. In quel caso lo scontro tra Regione Lazio e San Raffaele si incentrò allora sulla corretta somministrazione dei tamponi e l'assistenza ai pazienti. La Pisana arrivò ad avviare una procedura di revoca dell'accreditamento.

Articolo aggiornato alle 10:38