Coronavirus Roma, il focolaio del San Raffaele colpisce anche il Policlinico Umberto I: infermiere contagiato

Continuano ad espandersi a macchia di leopardo i contagi derivati dal focolaio della clinica San Raffaele Pisana di Roma. Nelle ultime ore si è toccata quota 70 casi di coronavirus accertati, e dopo Guidonia e Rieti, il problema ora a toccato anche il Policlinico Umberto I.

A spiegarlo è l'Unità di Crisi COVD-19 della Regione Lazio: "Sono due i casi comunicati dall'azienda ospedaliera riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana. Si tratta di un infermiere collegato per un link famigliare al focolaio e un paziente risultato anch'esso positivo. Si stanno eseguendo i test su tutti gli operatori e i pazienti del reparto di malattie infettive che è in sicurezza".

Nelle ultime ore, invece, altri casi segnalati risultano nei territori della Asl Roma 1, Asl Roma 3, Asl Roma 4, Asl Roma 5 e Asl Roma 6. Il caso di Asl Roma 5 è quello più problematico e ha generato 17 contatti per un totale di contact tracing di oltre 100 unità e al momento 9 casi positivi confermati. L'epicentro è quello di Guidonia.

Ad annunciare l'emergenza, appena avuta la comunicazione dalla Asl, è stato il sindaco Michel Barbet. Tra i nove, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto apprende RomaToday c'è anche una agente della polizia municipale del Comando di via Roma.

Già in isolamento domiciliare, la agente è entrata in contatto con un familiare dimesso proprio dalla RCCS della Pisana. Sottoposti a tampone i colleghi della agente, si attendono ad ore gli esiti dell'indagine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono stati effettuati ad oggi per fini di sanità pubblica per il solo focolaio dell'IRCCS San Raffaele Pisana 2.332 tamponi e ne stimiamo oltre 5 mila tra tamponi e test. - ha spiegato l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato - I dati della nostra Regione sono inevitabilmente caratterizzati dai numeri di questo focolaio che dimostra come non si debba abbassare la guardia e soprattutto devono essere rispettate, senza nessuna deroga, tutte le disposizioni impartite per limitare la diffusione del virus. Senza un intervento tempestivo assunto immediatamente per la tutela della salute pubblica i danni di questo focolaio sarebbero stati più rilevanti".