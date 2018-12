Ospedale Bambino Gesù: Florenzi porta doni ai piccoli pazienti del reparto Pediatria

Visita a sorpresa di Alessandro Florenzi nel reparto Pediatria dell'ospedale Bambino Gesù. Il terzino dell'As Roma si è recato nel pomeriggio di mercoledì 27 dicembre nel nosocomio pediatrico insieme alla moglie Ilenia, i due hanno quindi visitati i bambini ricoverati.

Il giocatore di Vitinia e la moglie hanno portato regali per tutti, ma non solo. Hanno speso tempo con i piccoli, mostrando partecipazione e interesse per il loro stato di salute e riservando a ciascuno parole di conforto "Un bel regalo di Natale - scrivono sulla pagina facebook del Bambino Gesù -. Grazie".