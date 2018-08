Fitwalking for AIL 2018 Roma 30 settembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Fitwalking for AIL – Insieme verso nuovi traguardi Passeggiata solidale non competitiva promossa dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma, a sostegno dei pazienti oncoematologici e delle loro famiglie. Roma, 30 settembre 2018 Domenica 30 settembre è in programma a Roma la seconda edizione della Fitwalking a sostegno di AIL nel verde della terrazza del Pincio di Villa Borghese. La passeggiata solidale non competitiva ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i pazienti oncoematologici e le loro famiglie. È realizzata con il patrocinio del Comune di Roma e del CONI ed avrà inizio alle ore 9.00 (partenza ore 10:30) con un percorso di 3 o 5 Km all’interno della Villa. La Fitwalking for AIL sarà una importante occasione per raccontare i traguardi raggiunti e le ulteriori prospettive nella cura dei tumori del sangue e per informare i pazienti affetti da queste patologie sulla possibilità di condurre una vita attiva, incoraggiandoli alla pratica dello sport. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più guaribili. Fitwalking è una disciplina sportiva nata solo qualche anno fa ma ormai molto diffusa; utile per mantenere il fisico allenato senza compiere sforzi eccessivi, è l’ideale per chi desidera fare sport e migliorare le proprie capacità fisiche passeggiando nella natura. In occasione della Fitwalking for AIL, sulla Terrazza del Pincio verrà allestito un villaggio per l’accoglienza; il percorso prevede la partenza dalla scenografica Terrazza e poi 3 o 5 km attraverso il parco, con il taglio del traguardo nuovamente al Pincio. L’AIL, da 50 anni, promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assiste i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione. È al loro fianco per migliorarne la qualità della vita e sostenerli nel complesso percorso delle cure. La quota di partecipazione alla Fitwalking for AIL è di 10 euro che saranno destinati interamente all’Associazione. L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno di AMGEN, ABBVIE, SANOFI GENZYME, ROME AMERICAN HOSPITAL, ALCE NERO, ARCAPLANET, GERMINAL BIO, S.M.’87, BELOW THE SIGN. Iscrizioni e info: www.ail.it