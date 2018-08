Finali regionali Miss Italia: domani saranno incoronate Miss Lazio e Miss Etruria 2018

Atto finale domani sera per le finali regionali del 79° concorso nazionale Miss Italia. La nona tappa di un percorso che ha attraversato tutto il Lazio e che vede come protagonista, per il terzo anno consecutivo, Montalto di Castro (VT), località costiera della Maremma laziale ribattezzata a ragione “la cittadina della bellezza”. Un legame sempre più saldo tra il concorso e l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Sergio Caci, che l’ha fortemente voluto.



L’appuntamento è fissato per le ore 22 nell’arena dell’Anfiteatro Lea Padovani (via Aurelia Tarquinia 58), fantastica struttura che può ospitare fino a 500 persone e che, per l’occasione, sarà aperta al pubblico gratuitamente.

In palio ci sono due titoli, Miss Lazio 2018 (il più importante e prestigioso della regione Lazio) e Miss Etruria 2018, che andranno a completare la squadra che rappresenterà la nostra regione alle prefinali nazionali di Jesolo.



L’evento di domani, patrocinato dal Comune di Montalto di Castro e organizzato dalla Delta Events - agenzia esclusivista del concorso per la regione Lazio - sarà presentato da Margherita Praticò, nel doppio ruolo di conduttrice e patron regionale.

La gara e la giuria

In gara trenta concorrenti, dirette dal regista Mario Gori, che indosseranno gli abiti da sposa e di alta moda della stilista Maria Celli. Altri quadri moda vedranno le ragazze sfilare in passerella in tubino nero con gioielli Miluna, in costume da bagno in un divertente medley di canzoni di Edoardo Vianello e, immancabile, con il tradizionale body da gara davanti alla giuria, che sarà presieduta dalla splendida montaltese Alice Sabatini, Miss Italia 2015, la miss dei record.



Per il titolo di Miss Lazio saranno in gara anche sette delle nove ragazze che hanno già conquistato un titolo regionale e che, in caso di vittoria, lo cederebbero alla prima delle “non titolate” secondo la graduatoria finale.

Le altre due ragazze che hanno vinto invece i titoli speciali parteciperanno come ospiti e non come concorrenti. Sono Miss Roma 2018 Nicole Ceretta e Miss Cinema Roma 2018 Camilla Del Pinto.

Tra gli ospiti anche Miss Lazio 2017 Marika Palomba e Miss Etruria 2017 Elisa Rinalduzzi che passeranno idealmente la corona alle nuove elette, oltre a Gaia Gattavecchi, eletta ieri sera a Perugia Miss Umbria 2018.



Le 11 miss titolate, come detto, rappresenteranno il Lazio alle prefinali nazionali in programma dal 3 all’8 settembre a Jesolo (VE). Qui arriveranno 200 ragazze da tutte le regioni d’Italia ma solamente 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si terranno per la prima volta a Milano – dal 9 al 17 settembre – negli studi di Infront, che insieme alla Miren gestirà la produzione. Due le prime serate, il 16 e il 17 settembre, entrambe su La7, presentate da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.



La squadra laziale al gran completo sarà presentata alla stampa sabato 1° settembre, alle ore 18.30, presso il Mercato Trionfale a Roma.