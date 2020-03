Coronavirus, in tutta Roma file ai supermercati dopo la conferenza stampa di Conte

Pochi minuti dopo la firma del decreto che sancisce la trasformazione dell'Italia in zona protetta grazie al decreto "Io resto a casa", in diverse zone di Roma si sono formate lunghe file fuori dai supermercati aperti h24. In particolare i punti vendita Carrefour24 sono diventati il simbolo di questo nuovo momento di isteria collettiva nell'ambito dell'emergenza contenimento Coronavirus.

File composte, nessun assalto

Da parte dei punti vendita il rispetto (quasi sempre) delle regole con il contingentamento degli ingressi per evitare assembramenti all'interno. Fuori dalla porta nessun assalto, ma file composte, con gente (quasi sempre) distanziata di un metro. All'uscita, dopo aver fatto la spesa, carrelli pieni. Qualcuno addirittura è uscito con due, quando non tre, carrelli.

In tutta Roma

Segnalazioni sono giunte alla redazione da tutte le zone di Roma. Da Prati a piazza Bologna, da via di Filarete (Tor Pignattara) fino alla periferia. Ed anche in provincia stesso copione, tanto ai Castelli quanto a Guidonia.

Il decreto: nessun divieto di uscire per fare la spesa

Va ricordato che il decreto varato da Conte non prevede nessun blocco delle merci. I supermercati saranno regolarmente e puntualmente riforniti. Sono consentiti, pur nell'ambito della regola "Io resto a casa", spostamenti per motivi di lavoro, di salute o per necessità. Tra queste è espressamente contemplata la necessità di fare spese alimentari.

In basso video Agenzia Dire

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.