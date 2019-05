Festa della mamma: origini e curiosità

La festa della mamma è una delle più dolci ricorrenze dell'anno. Una festa che torna sempre nel mese di maggio, precisamente la seconda domenica del mese. Ma quando è stata festeggiata la prima Festa della mamma? Quali sono le sue origini? Si festeggia solo in Italia o in tutto il mondo? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Le origini della festa della mamma

La festa della mamma è molto antica e viene celebrata sempre nella seconda domenica di quello che, per i cattolici, è il mese dedicato alla Madonna. La Festa della mamma, però, non ha origini cristiane, si festeggiava già in epoca pagana, al tempo dei Greci e dei Romani ed era legata al culto delle divinità femminili, delle dee simbolo di fertilità. Non solo, secondo la tradizione pagana, questa festività segnava anche il passaggio dall'inverno all'estate. Poi, con l'avvento del cristianesimo, l'unica ricorrenza dedicata alla maternità divenne quella della Madre di Dio, ricorrenza sacra che, però, celebrava la Madonna e non le altre donne madri.

La festa della mamma arrivata fino a noi

La Festa della mamma come noi la concepiamo oggi, però, ossia come il giorno in cui i figli (di tutte le età) porgono un pensiero alle proprie mamme, che sia un fiore, un regalo o un lavoretto fatto a scuola, proviene dall'America è venne proposta per la prima volta nel 1870 dalla pacifista e femminista americana Julia Ward Howe. Fu quello il primo vero "Mother's Day".

Nel 1914, poi, fu il presidente Wilson ad ufficializzare la Festa della mamma collocandola in corrispondenza della seconda domenica di maggio. Tradizione arrivata fino a noi.

La Festa della mamma in Italia

La Festa della mamma arrivò in Italia solo nel 1956, celebrata ad Assisi da don Otello Migliosi. Da allora, ogni anno, si festeggiano tutte le mamme d'Italia, d'America - dove questa festa è ufficialmente stata istituita - e del mondo. La Festa della mamma, infatti, è una festa globale che, negli anni, ha raggiunto il mondo intero, anche se, in alcuni Paesi, le celebrazioni non ricorrono nella seconda domenica di maggio, ma in altre date.

La Festa della mamma 2019

Quest'anno la festa della mamma in Italia ricorre domenica 12 maggio. Pronti a festeggiare le vostre mamme?