Ferrovia Roma Civitacastellana Viterbo: i treni soppressi da lunedì 1 luglio

Treni soppressi sulla linea Roma Civitacastellana Viterbo, la Ferrovia Roma Nord. Da lunedì 1 luglio, in ottemperanza al decreto legislativo 50/2019 (attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie) l'offerta commerciale sulla tratta extraurbana subirà variazioni. A comunicarlo Atac sul proprio portale web.

Treni soppressi Roma Civitacastellana Viterbo

Ventidue in tutto i treni della ferrovia regionale Roma-Civitacastellana-Viterbo cancellati dalla tabella oraria.

Non saranno effettuati i treni: 300 (Montebello partenza ore 9.06; Catalano arrivo ore 10.24); 302 (Montebello partenza ore 10.12; Catalano arrivo ore 11.28); 304 (Montebello partenza ore 12.08; Catalano arrivo ore 13.22); 305 (Catalano partenza ore 10.33; Montebello arrivo ore 11.45); 307 (Catalano partenza ore 11.38; Montebello arrivo ore 12.56); 309 (Catalano partenza ore 15.04; Montebello arrivo ore 16.16); 310 (Montebello partenza ore 19.42; Catalano arrivo ore 20.57); 311 (Catalano partenza ore 18.20; Montebello arrivo ore 19.29); 400 (Vignanello partenza ore 14.00; Viterbo arrivo ore 14.40); 401 (Viterbo partenza ore 12.40; Vignanello arrivo ore 13.20); 500 (Montebello partenza ore 16.26; Sant´Oreste arrivo ore 17.12); 501 (Sant´Oreste partenza ore 17.40; Montebello arrivo ore 18.31); 600 (Roma Flaminio partenza ore 12.20; Catalano arrivo ore 13,55); 617 (Catalano partenza ore 21.05; Catalano arrivo ore 22.38); 803 (Viterbo partenza ore 6.20; Catalano arrivo ore 7.29); 804 (Catalano partenza ore 7.40; Viterbo arrivo ore 8.44); 808 (Catalano partenza ore 10.40; Viterbo arrivo ore 11.47); 809 (Viterbo partenza ore 9.03; Catalano arrivo ore 10.12); 816 (Catalano partenza ore 16.58; Viterbo arrivo ore 18.05); 817 (Viterbo partenza ore 14.50; Civitacastellana arrivo ore 16.00); 820 (Catalano partenza ore 20.08; Viterbo arrivo ore 21.15); 821 (Viterbo partenza ore 18.16; Civita Castellana 19.25).

Sulla tratta urbana soppressi: da Flaminio ore 9.38; da Montebello ore 13.10 e 22.18

Ferrovia Roma Civitacastellana Viterbo: orario treni dal 1 luglio 2019

Treni extraurbani: bus sostitutivi

I treni 300, 302, 304, 305, 307, 309, 310, 311, 500 e 501 saranno sostituiti da un servizio di bus extraurbani sostitutivi che seguono lo stesso orario dei treni sospesi, "compatibilmente - scrive Atac - con la situazione del traffico".

I treni 600 e 617 saranno cancellati tra Flaminio e Montebello e viceversa e sostituiti da bus tra Montebello e Catalano e viceversa.

Fermate bus sostitutivi Roma Civitacastellana Viterbo

Queste le fermate dei bus sostitutivi previste in virtù dei treni soppressi sulla Roma-Civita-Viterbo.

MONTEBELLO: piazzale esterno stazione/capolinea Atac; SACROFANO: via Flaminia/fronte stazione/fermata Cotral; RIANO: via Flaminia pressi stazione/fermata Cotral; CASTELNUOVO: via Flaminia pressi stazione/fermata Cotral; MORLUPO: via Flaminia pressi stazione/fermata Cotral; MAGLIANO: via Flaminia altezza stazione/fermata Cotral; RIGNANO: via Flaminio altezza via Tenente Fazio/fermata Cotral; SANT'ORESTE: via Flaminia/fronte stazione/fermata Cotral; PIAN PARADISO: via Flaminia pressi stazione/fermata Cotral; CIVITA CASTELLANA: viale della Repubblica/bivio viale d'accesso stazione Atac; CATALANO: via Falerina/fronte stazione Atac.