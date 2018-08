Ferragosto al 'Palo della morte', anche quest'anno a caccia di selfie sulle battute di 'Un sacco bello'

Ormai è diventato un appuntamento fisso. C'è chi si presenta con penne a biro e calze di nylon, chi con i passaporti (che oggi non servono più) per andare a Cracovia. L'appuntamento "a mezzogiorno al Palo della morte" è ormai diventata un must per gli appassionati di uno dei film cult del Ferragosto romano 'Un sacco bello' di Carlo Verdone. Così, anche se il traliccio non c’è più, il luogo di via Giovanni Conti, a Vigne Nuove, reso celebre dalla scena del film del 1980 in cui Enzo si incontra con Sergio con una 'Tabbella de marcia' già pronta per passare la festività nella città polacca in questa giornata è meta di un vero e proprio pellegrinaggio

Un luogo che i molti romani non hanno mai dimenticato ma che negli ultimi anni, grazie al sostegno dei social è diventato un vero e proprio evento di gruppo. Così anche per questo 15 agosto la pagina Facebook dell'evento 'Ferragosto al Palo della morte' si è riempita di selfie degli appassionati. “Anche quest’anno eccomi qui” scrive Francesco. “Appena arriva l’amico di Martucci partiamo” aggiunge Davide. “Anche noi partiamo con Enzo e Sergio! Buon Ferragosto” scrive Francesca. Federica e Paolo citano il film: “Io esco mo', ci vediamo là, al solito posto, al palo daa morte, sbrigate!”. Lo fa anche Monia: “Volevamo sapè come state messi a Ferragosto”.