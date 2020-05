Fase 2, sulla Roma Lido pochi controlli e vagoni pieni. I pendolari: "Promesse non mantenute"

Vagoni pieni, distanze difficili da mantenere, nessuno a "contare" i passeggeri e pochi controlli. Senza contare l'assoluta assenza di dispenser di disinfettanti con pallini blu anti-ressa solo alla fermata Magliana. La Roma Lido sembra ancora una tratta dimenticata, nonostante l'emergenza coronavirus.

A denunciarlo è il Comitato dei Pendolari: "Ci sono solo indicazioni di posti a sedere, sia sulla Roma Lido che sulla metro, ma non quelli in piedi. In questo modo possono salire solo il 10% di persone rispetto alla capienza massima. I controlli da parte degli operatori in stazione sono molto visibili nelle stazioni principali (polizia, carabinieri, militari, vigilantes, dipendenti Atac), come Magliana e Piramide ad esempio, ma sono del tutto assenti per esempio a Tor di Valle" mentre non sembre essere "gestito in alcun modo il flusso di ingresso e uscita dai mezzi, così come per l'entrata/uscita nelle stazioni, ci si affida al fai da te, anche se c'è un evidente contatto fra chi entra e chi esce".

Il Comitato Pendolari della Roma Lido, assieme a quello della Roma Nord, ha incontrato tre volte l'assessorato regionale ai trasporti nella settimana passata, per discutere delle misure messe in campo dalla Regione e delle proposte presentate dai pendolari: "Quello che abbiamo capito è che i tavoli aperti sono molti e non sanno ancora bene come gestire la situazione. Quello che ci preoccupa e che preoccupa anche l'Atac è cosa potrà succedere nelle prossime settimane con altre riaperture e un afflusso maggiore di persone. Bisogna che la Regione metta intorno a un tavolo i soggetti principali che offrono lavoro a Roma e faccia un piano regolatore degli orari per diversificare l'entrata e l'uscita dei lavoratori in uffici e fabbriche e l'orario di apertura e chiusura dei negozi. Questo si deve fare prima della riapertura delle scuole".