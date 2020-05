Fase 2, riprendono aerotaxi e voli privati a Ciampino: scalo sanificato e installate barriere in plexiglass

E' ripresa oggi a Ciampino l'attività di volo dell'Aviazione Generale all'aeroporto Pastine, il secondo scalo di Roma. Il ritorno degli aerotaxi e dei voli privati si è reso possibile dopo il ripristino dei servizi aeroportuali in attesa che torni anche il traffico commerciale degli aerei di line nell'aeroporto romano dove i voli degli Enti di Stato e dell'aviazione cargo non hanno mai smesso di operare.

La società di gestione Aeroporti di Roma ha provveduto ad una rimodulazione degli spazi necessaria per garantire il distanziamento sociale che viene indicato da una nuova segnaletica. Sono state poi incrementate le indicazioni e le informazioni sui monitor di servizio, ed aggiunti totem informativi e installazioni di dispenser di gel igienizzante a servizio di viaggiatori e addetti aeroportuali.

Presso le postazioni di sicurezza e per il controllo passaporti, sono state inoltre installate barriere in plexiglass. Presenti anche

termoscanner per la misurazione della temperatura corporea dei passeggeri.

Accurato è stato tra l'altro il lavoro di sanificazione dell'intero perimetro aeroportuale effettuato dagli addetti che, con l'ausilio di pistole igienizzanti e appositi camioncini, hanno operato sia nelle zone interne (banchi check-in, metal detector, contenitori porta oggetti, sedute d'attesa, toilette, carrelli per il trasporto delle valigie) sia in quelle esterne (strade, aree di parcheggio a

tempo, stalli per i taxi). Il primo volo in arrivo con passeggeri sarà alle 13:20 da Sion. Il primo partenza alle 14:30 per Pisa.