ATTENZIONE! Coronavirus, su Facebook e Whatsapp immagine fake di RomaToday

ATTENZIONE ! Da qualche ora sta girando sulle chat di Whatsapp e sui social network un'immagine fake con il logo di RomaToday e il titolo di un articolo falso. Si parla di tre positivi al Coronavirus in zona Magliana.

Lo screenshot è stato creato ad arte per generare allarmismo, ma non ha niente a che fare con il nostro giornale. Nè la notizia ha alcun fondo di verità.

Alcuni dettagli lo evidenziano: il font non corrisponde al nostro, la foto scelta è relativa a un sopralluogo in un piano di zona effettuato dalla capogruppo m5s in regione Roberta Lombardi e nell'abstract si fa riferimento invece al presidente del VI municipio Roberto Romanella.

Un fake vero e proprio rispetto al quale il gruppo Citynews, editore di RomaToday si tutelerà presentando denuncia alla polizia postale.