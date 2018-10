Ex Dogana, la replica: "Nessuna protesta dagli abitanti del quartiere. Con loro abbiamo un pacifico rapporto"

Dopo la pubblicazione dell'articolo San Lorenzo, all'ex Dogana maratona rap di 12 ore: "Comune intervenga a tutela dei residenti" i legali della società Spazio Temporaneo Srl e Attimo Fuggente Srl che a vario titolo gestiscono il complesso immobiliare dell'Ex Dogana hanno inviato a RomaToday una replica. Come redazione teniamo a precisare di aver contattato più volte, prima della pubblicazione del pezzo stesso, uno dei responsabili del suddetto spazio, non ricevendo alcuna risposta.

Riportiamo di seguito la lettera ricevuta.



Infondati, in primo luogo, risultano i passaggi relativi a fantomatiche "estati da incubo degli inquilini" e "continue proteste degli abitanti di San Lorenzo...contro le maratone notturne di musica a tutto volume che impediscono a chi resta a casa di dormire in pace". Ex Dogana ha da sempre collaborato fattivamente con le istutzioni del municipio Roma II e Roma Capitale e ha stipulato negli ultimi anni, protocolli d'intesa con il comitato di quartiere San Lorenzo finalizzati tra le altre cose a garantire il costante rispetto dei decible consentiti.

In tale ottica, nel'anno in corso sono stati eseguiti importanti lavori di insonorizzazione all'interno della struttura e, ogni sera, sono stati predisposte rilevazioni fonometriche in tutte le aree di rischio del quartiere di San Lorenzo. Nessuna protesta dunque si è levata da parte degli abitanti del quartiere con i quali si ribadisce Ex Dogana ha e continua ad avere un costante e pacifico rapporto.

Al contempo appaiono ingiustificate le accsue riportate nel pezzo giornalistico considerato che il Festival rp Love Fest del prossimo 12 ottobre oltre ad avere un basso impatto acustico si terrà all'interno di una delle sale insonorizzate presenti all'interno della struttura. Si respinge poi con forza il diffamente riferimento al presunto consumo di droa negli spazi del locale in quanto non vera e infondata. Ex Dogana rappresenta oggi uno dei pochissimi esempi di riqualificazione di immobili in disuso dove ogni giorno vengono realizzate numerose attività culrurali e iniziative dall'arte alla musica, dalla scienza al cinema e dove trovano lavoro oltre cento ragazzi under 35.

Quanto infine all'accostamento tra Ex Dogana e Il Planetario va rilevata l'erroneità dell'informazione veicolata, poiché trattasi di soggetti diversi gestiti da società diverse. Le intimimo, pertanto, di voler provvedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 l.n.47/48 alla immediata rettifica di quanto riportato nel citato articolo nella collocazione prevista dalla legge e con rislato analogo a quello riservato al brano giornalistico cui la rettifica si rifeersice comunicandoLe che, in difetto, intraprenderemo ogni iniziativa necessaria volta a tutelare la reputazione della nostra assistita.