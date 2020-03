Coronavirus Roma, morto Eugenio De Crescenzo: il cordoglio del mondo delle cooperative e del terzo settore

Eugenio De Crescenzo, 63 anni, è morto per complicazioni causate dal coronavirus. A darne notizia sono stati i parenti e tutti gli amici che lo conoscevano. Vice presidente dell'Associazione generale delle cooperative italiane (Agci) e presidente nazionale del settore solidarietà, è deceduto all'Umberto I.

"Un uomo gentile e allergico alla retorica. Uno che, mentre era in terapia intensiva, ci chiedeva di occuparci del suo compagno di stanza, una persona anziana sola giunta in ospedale da una Rsa senza nemmeno il pigiama o l'asciugamani. Questo era Eugenio". E' con toni commossi che Francesca Danese, portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio, vuole ricordare Eugenio De Crescenzo.

Oltre ad essere tra i membri del Forum, De Crescenzo era attivo nel Coordinamento Periferie, nel Coordinamento Valore Sociale, nelle vertenze per il futuro dei nidi convenzionati, per la difesa dei piccoli teatri, nella costruzione della rete di relazioni del mondo della cooperazione, nell’Osservatorio Pubblica Amministrazione, una volontà solidale che non lo ha mollato un istante nemmeno nel letto di terapia intensiva dal quale, mentre si batteva contro il Covid, ha continuato a incitare i suoi, e ad aiutare chi gli era vicino.

"Roma piange uno dei suoi uomini migliori, il Lazio è più povero. Ciao, compagno nostro. Tutto il Forum del Terzo Settore del Lazio ti saluta con una carezza elegante e gentile come te".

"Voglio esprimere, a nome mio e di tutta la Giunta del Municipio II, il più sincero cordoglio e la vicinanza a Francesca Danese, portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio, e a tutto il mondo della cooperazione che oggi ha perso una delle sue figure più attente e sensibili", così in una nota la Presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello.

Anche Reti Solidali ha voluto ricordare De Crescenzo: "Era un uomo educato e gentile – cosa rara di questi tempi – ma nello stesso tempo partecipe e generoso nello spendersi, oltre che capace di grandi amicizie. La portavoce del Forum del Terzo Settore, Francesca Danese, racconta che, già ricoverato in ospedale, si preoccupava del vicino di letto, portato lì da una RSA: le mandava messaggi perché voleva procurargli un pigiama e cercava un volontario che potesse aiutarlo".

"Alla famiglia di Eugenio, a tutti i cooperatori e ai dipendenti di AGCI Lazio va l’abbraccio di tutti noi, di tutto il mondo della cooperazione che lui ha rappresentato per tanti anni...ci lascia una eredità importante che dovremo dimostrare di sapere meritare e portare avanti, tutti insieme", fanno sapere da Confcooperative Roma.

"Eugenio è stato un collega leale e tenace che, con la sua grande esperienza, riusciva sempre a dare il giusto impulso alle istanze del Terzo settore di questa regione: insieme a lui abbiamo portato avanti, in questi anni, tante battaglie e fino all’ultimo giorno in cui siamo stati insieme, quel maledetto 5 marzo, eravamo accanto a lavorare per tutelare i cooperatori di questa regione ci mancherai".

"Ci addolora profondamente la notizia, appena appresa, del decesso di Eugenio De Crescenzo", commanta il presidente del Consorzio Parsifal Daniele Del Monaco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sapevamo da giorni delle condizioni critiche in cui Eugenio si trovava e dell’estrema sofferenza dei familiari che non hanno potuto, come succede a molti nell’attuale stato di emergenza, essergli vicino. E abbiamo seguito con apprensione le notizie sul peggioramento del suo stato di salute che quotidianamente abbiamo ricevuto dai suoi amici cooperatori più stretti. A loro, alla moglie e ai familiari, esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. A Eugenio, la nostra riconoscenza per tutto il lavoro e l’impegno che ha speso nella sua vita professionale in favore delle cooperative sociali e degli ideali di uguaglianza e di solidarietà che hanno sorretto sia la sua attività di rappresentanza che quella delle imprese e dei soci che hanno riconosciuto in lui una guida responsabile e competente".