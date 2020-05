Al mare solo su prenotazione, chiuse piscine nei lidi e ombrelloni ogni 5 metri: l'estate secondo Inail e Iss

L'estate si avvicina. Ostia, il mare di Roma, si sta preparando. Proprio nella giornata di ieri nel X Municipio è andato in scena un incontro tra l'Amministrazione del X Municipio ed i gestori degli stabilimenti balneari: ancora non si è deciso nulla, ma le linee guida sono state tracciate. Il tutto in attesa del nuovo Decreto che disegnerà come saranno i prossimi mesi sul litorale (e non solo).

Nel frattempo Inail e Iss hanno pubblicato un'analisi di rischio, presentando le misure di contenimento del contagio nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia. In primo luogo gli stabilimenti saranno aperti ma con entrata su prenotazione, ombrelloni distanziati di almeno cinque metri, piscine chiuse e igienizzazione dei lettini se si danno a un nuovo utente.

"Per consentire un accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate - si legge nel documento - viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Si raccomanda, inoltre, di favorire l'utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web. Vanno inoltre differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara. Per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia - prosegue - la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo. È opportuno anche privilegiare l'assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l'igienizzazione delle superfici prima dell'assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata. È da evitare, inoltre, la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l'utilizzo di piscine eventualmente presenti all'interno dello stabilimento".

"Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le circostanze", si legge ancora nel documento Inail-Iss. Nel documento si ricorda anche che bisogna nel complesso "evitare promiscuità nell'uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia, possibilmente procedendo all'identificazione univoca di ogni attrezzatura".

Inoltre, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge libere, "dovranno essere localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione, individuando quelle più idonee ed efficaci".

Dovranno essere affissi nei punti di accesso alle spiagge libere - si legge - "cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento".

"Va mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia), - ad esempio con posizionamento di nastri - che sarà codificato rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l'aggregazione".