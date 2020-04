Coronavirus, due positivi nell'immobile occupato 'Selam Palace': esercito in presidio

Da oggi pomeriggio, 6 aprile, scatta il presidio dell’esercito fuori da un palazzo di via Arrigo Cavaglieri, a Romanina, dove un paio di persone (anche se il numero esatto non è ancora stato confermato) sono risultate positive al Coronavirus. Si tratta di ex uffici occupati ormai una quindicina di anni fa, conosciuti come Selam Palace, e abitati da circa 400 persone, originarie di diversi stati africani tra cui l’Eritrea e la Somalia.

La decisione di schierare l’esercito, che andrà quindi a sostituire i controlli costanti ma non fissi della polizia di stato e di quella locale, è stata presa questa mattina dalla Prefettura di Roma dopo aver ascoltato tutte le istituzioni coinvolte. L’obiettivo è quello di controllare gli spostamenti delle persone residenti nel palazzo e avviare i test sanitari.

Dalla Regione Lazio fanno sapere che gli operatori della Asl sono sul posto per garantire assistenza sanitaria ai presenti ed effettuare i tamponi per individuare l’esatto numero dei contagiati che, per il momento, non è confermato ufficialmente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Campidoglio fa sapere di essere aggiornato sulla situazione che in questo momento è stata presa in carico dal servizio sanitario.