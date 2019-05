Solidarietà e musica: l'Esercito al ventennale di Forza Cantate Bimbi 2019

Musica e solidarietà. Il 4 e 5 maggio scorsi l'Esercito è stato protagonista alla 20^ edizione dell'iniziativa, affiancando ben ottanta bambini, dell'età compresa tra i tre e dieci anni, impegnati in uno spettacolo canoro di beneficienza presso il teatro Viganò di Roma, con l'intento di raccogliere fondi da destinare alle associazioni Onlus che hanno patrocinato l'evento.

La serata è stata introdotta dal concerto della Musica d'Ordinanza del 1° Reggimento "Granatieri di Sardegna" e dalla consegna di un assegno simbolico da parte del Reggimento "Lancieri di Montebello" (8°), che ha raccolto dei fondi per devolverli alle associazioni che si dedicano a bambini con gravi patologie, per citarne alcune, la "Lega del Filo d'Oro", il COP (Coccinelle per l'Oncologia Pediatrica) e l'Associazione "Peter Pan. Emozionante l'esecuzione dell'Inno Nazionale, e cantato dai piccoli artisti in un eccitante sventolio di tricolori, conivolgendo genitori e pubblico in sala.

Inoltre, un ufficiale dei Lancieri di Montebello ha descritto l'attività degli interventi assistiti con il cavallo (ippoterapia) svolta presso i centri ippici dell'Esercito Italiano, a dimostrazione come i militari siano sensibili alle problematiche sociali, aprendo le proprie strutture in favore di attività a scopo benefico.

L'organizzazione ha voluto pubblicamente ringraziare lo Stato Maggiore dell'Esercito che ha autorizzato l'intervento del personale militare, il Comandante della Brigata "Granatieri di Sardegna" ed il Comandante dell'8° Reggimento "Lancieri di Montebello" dimostrando pieno consenso alla partecipazione alla piacevole e significativa iniziativa.