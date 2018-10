Roma capitale delle escort: nella zona del Vaticano il record. Ecco la mappa del fenomeno

"Giudizio positivo: molto bella, ordinata e pulita. È proprio come si vede dalle fotografie e per le visite la disponibilità è ampia: dalle 9:00 alle 23:00!". Eh no, non si tratta della recensione di una casa in affitto, bensì del commento ad una delle tantissime "professioniste" di un settore che solo in Italia fattura 4 miliardi, quanto quello della birra o dell'illuminotecnica, molto più dei distributori automatici o degli alberghi.

Le definizioni "escort" - perché è di questo che stiamo scrivendo - o "call girl", non sono altro che le traduzioni inglesi di "accompagnatrice" o "ragazza squillo". Ma queste lavoratrici, o lavoratori, hanno visto negli ultimi anni cambiare il modo di entrare in contatto con i clienti. Alle classiche ed immor(t)ali paginate in fondo ai quotidiani, infatti, il web 2.0 ha affiancato e sperimentato un nuovo metodo d'interazione: gli annunci sono finiti online, seguiti dalle recensioni, a loro volta seguite dagli aggregatori di recensioni. È accaduto per le case, i libri, le auto, i ristoranti, i viaggi e anche per le escort. E Roma in questo si dimostra "capitale", ha i suoi primati.

Roma, la capitale delle escort

"Escort Advisor" è il 1° sito di recensioni di escort e incontri per adulti in Europa, con oltre 1,5 milioni di utenti unici mensili. Secondo i dati ufficiali Roma è la prima provincia in Italia per numero di Escort e di Trans attive indicizzate: con 1756 accompagnatrici supera Milano che si ferma a 1575. Bisogna anche registrare che questa speciale classifica cambia se si relazionano questi numeri alla popolazione: Milano, contando 1.262.101 abitanti, risulta avere una densità di escort ogni 1000 persone pari a 1,25; si tratta di un rapporto molto più alto rispetto a quello di Roma (0,67) che conta infatti 2.638.842 abitanti. Seguono Torino, Napoli e Brescia.

Provincia Regione Abitanti Tot. Escort Escort per 1000 abitanti Roma LAZIO 2.638.842 1.756 0,67 Milano LOMBARDIA 1.262.101 1.575 1,25 Torino PIEMONTE 872.091 848 0,97 Napoli CAMPANIA 959.052 705 0,74 Brescia LOMBARDIA 188.520 651 3,45

Escort Advisor ha analizzato anche il comportamento degli utenti capitolini, che rappresentano il 20% del totale dei cercatori di compagnia italiani. Si collegano circa 400mila volte al mese e sono persone di varia estrazione sociale ed età. Dal report spicca il 27% di giovani dai 18 ai 24 anni ed il 21,5% di over 65.

Età % sessioni 18-24 27,22% 25-34 23,29% 35-44 18,80% 45-54 18,05% 55-64 20,10% 65+ 21,50%

Anche le fasce d'età delle escort romane riservano sorprese: infatti c’è una rappresentanza decisamente superiore alla media nazionale sotto i 35 anni, in particolare il 31% fra i 18 e i 24 anni.

Fascia età escort Percentuale 18-24 31% 25-36 54% 37-45 12% +46 3%

Il prezzo medio di una prestazione a Roma è pari a circa 90 euro, poco superiore a quello medio della regione Lazio (80 euro). Roma si posiziona così al 28° posto fra le province con il costo medio per prestazione più alto d’Italia. Per confronto, nelle regioni più economiche come Calabria e Molise il prezzo medio è di soli 60/70 euro, mentre le tariffe medie più alte si trovano a Milano ed Udine, con prezzi superiori ai 120 euro. Escort Advisor rileva il prezzo “reale” in base alle recensioni degli utenti e non a quanto dichiarato negli annunci. Su questo calcola un prezzo medio della “prestazione”.

Particolare anche la diffusione geografica romana: potrebbe sorprendere qualcuno leggere che è la zona intorno al Vaticano (i quartieri di Borgo Pio, Prati e Gregorio VII) quella con la più elevata concentrazione di escort, seguita a breve distanza dai Parioli, da San Giovanni e dalla Garbatella.

Zona % Vaticano (Borgo, Prati, Gregorio VII) 18% Parioli 14% San Giovanni 13% Garbatella 12% Termini 11% Tiburtino 9% Trastevere 7% Pantheon 5% Cinecittà 3% Piazza di Spagna 3% altre zone 5%

Tra le 14 nazionalità diverse di escort presenti a Roma, solo le brasiliane (21%) superano le italiane (18%). Notevoli anche le presenze da Cuba (13%) ed Argentina (10%).

Nazionalità % Brasile 21% Italia 18% Cuba 13% Argentina 10% Portogallo 5% Romania 5% Russia 5% Ungheria 5% Venezuela 5% Cile 3% Dominica 3% Finlandia 3% Slovacchia 3% Spagna 3%

Il linguaggio "escort"

Leggendo le recensioni degli utenti più "esperti" può essere davvero difficile capire il significato dei commenti, non solo per eventuali carenze grammaticali. Infatti è nato e si è diffuso rapidamente un dettagliato codice linguistico, un vero e proprio slang, che serve a confrontare i "servizi offerti" (le pratiche erotiche che la escort ammette) oppure altri elementi quali il costo o il luogo dell'incontro.