Ostia: la grande bellezza è Erica De Matteis, la 24enne vince Miss Universo Italia

Erica De Matteis, 24enne di Roma, è la vincitrice di Miss Universe Italy. La giuria presieduta da Vittorio Cecchi Gori e composta tra gli altri da Ada Alberti, Franco Oppini, Manila Nazzaro, Kaspar Capparoni, Antonio Giuliani, il produttore cinematografico Giuseppe Lepore e un folto gruppo di giornalisti, ha eletto la miss su 12 concorrenti, di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Erica De Matteis, bionda e alta, studentessa di scienze dell'educazione, è nata e cresciuta a Ostia. "Il lungomare è di certo il luogo che più amo di più. Ci vado spesso a correre, mi rilassa, ed è una meraviglia stare vicino al mare", dice la 24enne romana.

Poi racconta la sua emozione dopo la proclamazione: "Sono molto orgogliosa ed emozionata di poter rappresentare l'Italia in una manifestazione grandissima come Miss Universe. Il mio obiettivo sarà quello di dimostrare che la bellezza non è solo bellezza estetica, ma anche intelligenza, carisma e personalità". Erica partirà per Bangkok, in Thailandia, il 29 novembre dove il 17 dicembre rappresenterà l'Italia nella finale di Miss Universe trasmessa in diretta tv da Fox Life.