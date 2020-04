L'emergenza Coronavirus a Roma e nel Lazio tra paura e voglia di ripartire: sondaggio Demopolis/Romatoday

Come valuti le misure sanitarie attuate a Roma e nel Lazio in questo tempo di emergenza Coronavirus? Quanto ti preoccupa l'emergenza oggi? Cosa ne pensi dell'ipotesi di introdurre un reddito di emergenza per i cittadini esclusi dagli altri ammortizzatori sociali? E la riapertura delle scuole a settembre la ritieni giusta?

Il sondaggio in meno di 3 minuti

Romatoday e il Gruppo editoriale Citynews, in collaborazione con l'Istituto Demopolis, hanno racchiuso in un sondaggio, che richiede meno di 3 minuti per la compilazione, 10 domande che ti permettono di esprimere la tua opinione in questo tempo di emergenza. Dall'aspetto sanitario a quello economico e sociale, dalla scuola ai trasporti pubblici, sono tanti i temi di fondamentale importanza sui quali potrai dire la tua in maniera totalmente anonima.

L'Istituto Demopolis analizza l'opinione dei cittadini sui fatti di più rilevante attualità. Ogni informazione viene trattata, per fini statistici, in forma anonima e strettamente riservata.