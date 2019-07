Il Policlinico liberato dalle bancarelle: su viale Regina Elena sparisce il muro di furgoni

Da viale Regina Elena a via Giovanni Maria Lancisi. Dalla giornata di oggi, mercoledì 31 luglio, i banchi che una volta costeggiavano le mura del primo nosocomio della Capitale ora non ci sono più, spostati di pochi metri in uno spazio dedicato e allestito ad hoc: i posti delle bancarelle numerati, numerosi spazi adibiti a carico e scarico merci, per i furgoni.

Insieme alla sindaca Virginia Raggi, la presidente del II municipio Francesca Del Bello: "Abbiamo fatto un gran lavoro di confronto con gli operatori ed è grazie a loro che abbiamo ottenuto questo risultato”. “Un risultato importante per i disagi che queste recavano all’ospedale - sottolinea Raggi -. La linea di Roma è di andare avanti con le delocalizzazioni, tutelando gli ambulanti che sono regola". Presenti anche il Rettore de La Sapienza, Eugenio Gaudio, e i direttore generale del Policlinico Umberto I, Vincezo Panella.