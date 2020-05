Coronavirus, dove e come fare i test sierologici a Roma: ecco l'elenco completo dei laboratori

La Regione Lazio ha approvato l'elenco dei laboratori di analisi, pubblici e privati, presenti nel Lazio che dal 30 aprile sono in grado di effettuare test sierologici per l’identificazione di anticorpi diretti contro il virus Sars-CoV-2.

E' quanto prevede la determina firmata dalla Direzione integrazione sociosanitaria della Regione e pubblicata sul bollettino ufficiale. A Roma i laboratori privati (tra accreditati e autorizzati) che possono fare il test sono circa 60. L'elenco è da aggiornare, qualora necessario, con cadenza mensile, chiarisce il testo.

"Il test sierologico - precisa il documento - è effettuato in regime privatistico, con oneri non a carico del Sistema sanitario regionale (Ssr). E' effettuato a carico del Ssr quando eseguito in caso di sospetto diagnostico" ed è necessaria "la richiesta del medico del dipartimento di Igiene delle Asl o dallo specialista ospedaliero per i pazienti con sospetto Covid-19 ricoverati o in pronto soccorso".

Il laboratorio di analisi abilitato all’esecuzione dei test sierologici "deve esporre con chiarezza al pubblico l’informativa che l’indagine avviene secondo i criteri approvati a livello regionale che prevede il solo ricorso alla ricerca delle Igg anti-Sars-CoV-2; la tariffa praticata per il test per la determinazione di Igg in raffronto al valore indicato a livello regionale, pari a euro 15,23 (di cui euro 2,58 relativi al prelievo), la cui applicazione sarà obbligatoria per i laboratori abilitati delle strutture pubbliche". Inoltre, la struttura, deve far firmare all'utente un consenso informato molto dettagliato.

La Regione sottolinea che, per la diagnosi di Covid-19, "è valido esclusivamente il tampone orofaringeo di ricerca della presenza del virus; considerato che i test sierologici, secondo le indicazioni dell’Oms, non possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare su tampone nell’identificazione dei soggetti che hanno contratto l’infezione nelle fasi precoci e non forniscono alcuna 'patente di immunità'. Sono invece molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione".

Le metodiche scelte dalla Regione Lazio per il test sono 'Elisa' e 'Clia' che "garantiscono maggiori attendibilità in termini di sensibilità, specificità, tracciabilità e standardizzazione", precisa il documento.

"L'utente - chiarisce la determina - in caso di risposta positiva al test sierologico, deve seguire le seguenti indicazioni: informare tempestivamente dell’esito positivo del test il proprio medico di medicina generale che provvede a prescrivere, attraverso ricetta dematerializzata, il tampone naso-orofaringeo; rispettare da subito le norme legate al distanziamento sociale, anche all’interno della propria abitazione; recarsi da solo, a partire dal giorno successivo alla prescrizione ed entro 48 ore dalla stessa, dotato della stessa prescrizione e della tessera sanitaria, con mezzo autonomi, ad una delle sedi 'drive in' presenti sul territorio della propria Asl di residenza per l’esecuzione del tampone".

Infine l'utente deve "rimanere presso la propria abitazione in attesa del risultato del test molecolare e delle eventuali valutazioni da parte del dipartimento di Igiene e del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta".

Elenco laboratori analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpi diretti verso SARS-CoV2 con metodica ELISA e/o CLIA di Roma e provincia

Asl Roma 1

Pubblico

Azienda Ospedaliera A.O San Giovanni Addolorata CLIA e ELISA

A.O Sant'Andrea CLIA e ELISA

Policlinico Universitario Policlinico Umberto I CLIA e ELISA

Presidio Ospedaliero Ospedale San Filippo Neri CLIA e ELISA

Privato

Policlinico Universitario Policlinico Universitario A. Gemelli CLIA e ELISA

IRCCS

IDI - Istituto Dermopatico dell'Immacolata CLIA

Ospedale classificato

Ospedale San Giovanni Calibita FBF CLIA

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli (Roma) CLIA e ELISA

Casa di cura accreditata

Aurelia Hospital CLIA

CdC Nuova Villa Claudia Spa (Roma) ELISA

CdC San Feliciano CLIA

CdC Villa Valeria ELISA

Ospedale Cristo Re - Virginia Bracelli Spa (Roma) CLIA e ELISA

Casa di cura autorizzata

CdC ARS MEDICA CLIA

CdC Mater Dei spa ELISA

CdC Paideia spa ELISA

CdC PIO XI (Roma) CLIA

CdC Valle Giulia Spa (Roma) CLIA

CdC Villa Mafalda CLIA

Laboratorio analisi accreditato

Altamedica Artemisia di Artemisia Spa (Roma) CLIA e ELISA

BIOS spa CLIA

Biotecnica Romana Laboratorio Analisi S.r.l ELISA

Centro Ricerche Cliniche Ortasa srl (Roma) CLIA

CID Laboratori srl CLIA e ELISA

Compagnie Generale Des Hopitaux srl (Roma) CLIA

Istituto di Diagnostica Clinica PRODA 1 CLIA e ELISA

Labdoctor - Data Medica CLIA

Laboratorio Analisi cliniche e ricerche Diagnostiche prof. De Angelis CLIA e ELISA

Laboratorio Analisi cliniche Gianturco CLIA

Laboratorio Analisi Giulio Ciaffi srl (Roma) CLIA e ELISA

Laboratorio Aurelia srl ELISA

Luisa SAM srl CLIA e ELISA

ME.DI.T. srl CLIA

Poliambulatorio Talenti srl (Roma) CLIA

Presidio Sanitario Flaminio 9 srl CLIA e ELISA

Studio Polispecialistico Nomentano srl (Roma) CLIA

Tiziano Consultorio Familiare ELISA

Unione Sanitaria Internazionale USI Spa (Via Virginio Orsini, Roma) ELISA

Laboratorio analisi autorizzato

Biolab srl (Roma) CLIA e ELISA

CdC Villa Margherita S.p.a. (Roma) CLIA

Istituto di Diagnostica Clinica PRODA 2 (Roma) CLIA

Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria srl ELISA

Laboratorio Analisi Cliniche G. Alessandrini srl CLIA e ELISA

Unione Sanitaria Internazionale USI Spa (Via Machiavelli 22, Roma) ELISA

Asl Roma 2

Pubblico

Policlinico Universitario Policlinico

Tor Vergata (PTV) CLIA e ELISA

IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) CLIA e ELISA

Presidio Ospedaliero Ospedale Sandro Pertini CLIA e ELISA

Ospedale Sant'Eugenio CLIA e ELISA

Privato

Policlinico Universitario Policlinico Campus Biomedico CLIA

IRCCS

Fondazione Santa Lucia IRCCS CLIA e ELISA

Casa di cura accreditata

Policlinico Casilino CLIA

CdC Fabia Mater (Roma) CLIA

CdC Guarnieri Spa CLIA

CdC Nuova ITOR CLIA

Laboratorio analisi accreditato

901 Tuscolana Accertamenti Diagnostici CLIA e ELISA

Biodiagnostica Alessandrina srl (Roma) ELISA

Bios Prevention srl (Roma) ELISA

Biosystem Group srl (Roma) CLIA e ELISA

Casilino Lab srl (Roma) CLIA e ELISA

Centro Diagnostico srl (Ostiense, Via Pigafetta) CLIA

CHEA srl CLIA

Cliniche Pasteur srl (Roma) CLIA

Cliniche Tiburtino srl (Roma) CLIA e ELISA

Ematolab snc (Roma) CLIA e ELISA

Laboconsult srl (Roma) CLIA

Laboratorio Analisi Biorama 77 ELISA

Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio srl Can.Bi.As.(Roma) CLIA e ELISA

Laboratorio Analisi Le Petit srl ELISA

Laboratorio Analisi TRE PINI CLIA

Laboratorio Analisi Zaffino CLIA

Laboratorio di Patologia Clinica EMMEPI srl CLIA e ELISA

Laboratorio Diagnostico Marcello Malpighi CLIA

Namur srl (Roma) CLIA e ELISA

PoliPresidio ambuatoriale Cave srl (Roma) CLIA

Praximedica srl (Roma) CLIA e ELISA

Studio Diagnostico Ciamarra CLIA

Synlab Lazio Roma Via San Polo dei Cavalieri, 20 CLIA e ELISA

Studio Medico Specialistico Colombo srl ELISA

Laboratorio analisi autorizzato

Aster Diagnostica srl CLIA Società Cooperativa di Lavoro Sicurjob A.R.L. CLIA e ELISA

Asl Roma 3

Pubblico

Azienda Ospedaliera

A.O San Camillo CLIA e ELISA

INMI Lazzaro Spallanzani CLIA e ELISA

Presidio Ospedaliero Ospedale GB Grassi -Ostia CLIA e ELISA

Privato

Ospedale classificato

Ospedale Israelitico CLIA

Casa di cura accreditata

CdC European Hospital spa CLIA e ELISA

CdC Villa Pia CLIA

CdC Villa Sandra CLIA

Policlinico Di Liegro CLIA

Laboratorio analisi accreditato

Analisi cliniche Prospero Colonna srl (Roma) CLIA

Analisi Cliniche Portuense srl (Roma) CLIA e ELISA

Andisys 1980 srl (Roma) CLIA

Laboratorio Analisi

BPL Sanitaria e Ambiente srl CLIA

Marilab srl (Roma) ELISA

Nuovi Laboratori srl (Acilia) CLIA

Unione Sanitaria Internazionale USI Spa CLIA e ELISA



Asl Roma 4

Privato

Casa di cura accreditata

CdC Privata Siligato (Clinica Siligato) CLIA

Laboratorio analisi accreditato

Aletheia srl (Rignano Flaminio, RM) CLIA

Centro Diagnostico Buonarroti srl (Civitavecchia) CLIA e ELISA

Struttura Ambulatoriale Centro Diagnostico Sabatino srl (Anguillara Sabazia) CLIA e ELISA

Asl Roma 5

Pubblico Presidio Ospedaliero

Ospedale Parodi Delfino - Colleferro CLIA e ELISA

Privato Casa di cura accreditata INI Spa Villa Dante (Guidonia Montecelio) ELISA

Laboratorio analisi accreditato

Alliance Medical Diagnostics CLIA

Laboratorio Clinico

Nomentano srl (Monterotondo, RM) CLIA

Lifebrain srl (Guidonia Montecelio, RM) CLIA SANITAS 2002 srl CLIA e ELISA

Laboratorio analisi autorizzato Studio dott. Di Fraia ELISA

Asl Roma 6

Pubblico

Presidio Ospedaliero

Ospedale San Sebastiano Frascati CLIA e ELISA

Ospedali Riuniti Anzio-Nettuno CLIA e ELISA

Privato

Ospedale classificato

Ospedale Regina Apostolorum CLIA e ELISA

Casa di cura accreditata

CdC Madonna delle Grazie (Velletri) CLIA e ELISA

CdC Villa dei Pini (Anzio, RM ) CLIA

CdC Sant'Anna (Pomezia, RM) CLIA

CdC INI Grottaferrata ELISA

Laboratorio analisi accreditato

Centro Analisi SIM.O. srl (Anzio, RM) CLIA

Cinthianum Labac srl (Genzano) CLIA

CORILAB srl CLIA

Laboratorio Analisi Cliniche

Ricerche Biologiche della Valle Aurora srl (Pomezia) CLIA e ELISA

Laboratorio Casella CLIA

Laboratorio analisi autorizzato

Centro Diagnostico Leonardo srl (Albano Laziale, RM. Frazione Cecchina) ELISA