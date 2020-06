Dott a Roma, monopattini elettrici in sharing: ecco come funziona il noleggio

Venerdì 5 giugno, a Piazza di Spagna, la Sindaca presenta i nuovi monopattini elettrici della Bird. Ma già da qualche giorno l’operatore, attivo in Europa in città come Parigi, Bruxelles e Monaco ed in Italia a Torino, è presente nella Capitale con mille monopattini.

Come funziona

Bisogna innanzitutto scaricare l’applicazione gratuita Dott. Una volta avvenuta la registrazione, sull’App viene visualizzata la mappa che mostra il monopattino più vicino. Sullo schermo dello smartphone compaiono le icone con i monopattini dei quali viene indicato il livello di carica e la distanza dal punto dove si trova l’utente. Una volta raggiunto, il mezzo elettrico viene sbloccato attraverso un QR CODE.

La tariffa

Il costo dei monopattini Dott è di un euro per lo sblocco, come avviene anche per gli altri operatori. La tariffa orario è invece di diciannove centesimi ogni minuto. Per utilizzare l’App è sufficiente avere un credito di almeno due euro e cinquanta centesimi. Al momento su Roma non sono attive promozioni.

Dove

Il flusso libero dei monopattini Dott è stato pensato per servire la zona più centrale della Capitale. Il perimetro è delimitato a Sud dalla zona di Piramide, piazzale Ostiense e poi, proseguendo per Testaccio, sale ad est in direzione Città del Vaticano. La zona più settentrionale che è raggiunta da Dott è ponte Milvio, arrivando ad estendersi fino al tratto della via Cassia interno alla Tangenziale. Ad est invece il perimetro è delimitato da via Piave ed a sud est da Manzoni.

Le regole

I monopattini elettrici sono equiparati alle bici e quindi possono circolare nelle strade urbane che non sono interdette alle due ruote a pedali e che hanno un limite di 50km/h. La velocità di punta di questi mezzi è invece di 25km/h, limitata a 6km/h. E’ fatto assoluto divieto di trasportare altre persone e non è neppure consentito viaggiare con oggetti. Le mani devono essere ben salde sul manubrio salvo quando bisogna indicare che si sta svoltando. Per guidare un monopattino elettrico basta avere 14 anni ma fino alla maggiore età è obbligatorio l’utilizzo del casco.