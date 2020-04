Coronavirus, donazione da un milione di euro per il Gemelli: potenzierà la ricerca sul virus

Un milione di euro per potenziare sistemi diagnostici e attività di ricerca per svelare i segreti del Coronavirus. E' la donazione avanzata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti a favore della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, che ne dà notizia con una nota.

Il contributo verrà devoluto per lo sviluppo dell’attività diagnostica e di ricerca condotta presso il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Policlinico.

In particolare, continua la nota, il contributo finanziario servirà all’acquisto di sistemi di diagnostica per analisi su agenti patogeni virali e batterici per i pazienti in cura presso il Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs e presso il Columbus Covid 2 Hospital, aumentando così la produttività e la velocità di esecuzione dei test per COVID-19 e sviluppando percorsi diagnostici terapeutici integrati per i pazienti affetti o sospetti di Coronavirus nonché sviluppare la ricerca clinica. Infatti, i sistemi diagnostici consentono esami ad ampio spettro e sono di supporto sia alla pratica clinica che all'attività di ricerca.

“La grave emergenza COVID-19 ha determinato la risposta generosa delle migliori risorse della società che, come nel caso della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, ci sostengono nel perseguimento di obiettivi clinici e di ricerca connaturati alla nostra istituzione”. Spiega il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Marco Elefanti. “Lo sviluppo di tecnologie innovative nella diagnostica, che sarà permesso anche grazie a questo contributo, darà ai nostri ricercatori nuove armi e strumenti efficaci per potere risolvere l’enigma di questo virus, contro cui sono impegnati i migliori ricercatori del mondo".

Spiegano Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti: "Sappiamo che test più veloci sono indispensabili per salvare centinaia di vite e siamo onorati di poter contribuire all’acquisto di questi nuovi sistemi che permettono una diagnostica più veloce".