Lazio-Inter, domenica 16 febbraio il big match: bus e tram per raggiungere l'Olimpico

Domenica 16 febbraio, dalle 20,45, all'Olimpico, Lazio-Inter. Attorno allo stadio scatterà il consueto piano di viabilità e sosta, con divieti di fermata a ridosso dell'impianto, contrasto alla sosta selvaggia e aree di parcheggio dedicate.

Il Foro Italico è servito dal tram 2, in partenza da piazzale Flaminio (stazione Flaminio metro A), e da quattordici linee di bus in arrivo da diverse zone della città: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione Saxa Rubra-lungotevere Diaz), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (Termini-Centro-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza de Bosis), 201 (Olgiata-Cassia-Corso Francia-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-Cassia-piazza de Bosis), 280 (stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Cassia-piazza de Bosis), 446 (circonvallazione Cornelia-stadio-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Centro-Prati-Farnesina), 910 (stazione Termini-piazza Mancini) e 911 (San Filippo Neri/ferrovia FL3-Trionfale-Monte Mario-Camilluccia-piazza de Bosis-piazza Mancini).