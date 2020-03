Coronavirus, scatta il blocco totale: chiusi negozi e locali in tutta Italia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Sembra che tu abbia un ad blocker: disattivalo e ricarica la pagina. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, è blocco totale. Dopo i provvedimenti di sabato notte e quello di lunedì sera che hanno progressivamente trasformato l'Italia in una zona protetta, scatta ora la chiusura di negozi, centri commerciali e attività non essenziali. E' ancora una volta il Premier Giuseppe Conte a metterci la faccia, in un discorso agli italiani. Nessuna conferenza stampa, ma una diretta annunciata sui social e rilanciata da tutte le tv.

Chiusi negozi e locali in tutta Italia

Disposta la chiusura di tutti i negozi in tutta Italia per limitare gli spostamenti e le occasioni di contatto delle persone. E' guerra totale quindi al Covid-19. "Questo è il momento di compiere un passo in più" ha detto Conte. "Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di rispettare misure che rappresentavano un primo passo, che ero consapevole non sarebbe stato l'ultimo. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. L'Italia rimarrà sempre una zona unica. Ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio a eccezione dei negozi di beni di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi. Le fabbriche potranno continuare a svolgere attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza che evitino il contagio". Il premier ha sottolineato più volte l'apertura dei negozi di generi alimentari, quindi i supermercati, per evitare le scene di isteria di due sere fa, con le file fuori dagli esercizi commerciali. Lo ribadiamo chiaramente quindi: i supermercati resteranno aperti e si potrà fare la spesa.

Garantiti i trasporti e servizi bancari e postali e di pubblica utilità. Così come potranno continuare a lavorare le aziende agricole e zootecnice nel rispetto delle normative igeniche sanitarie.

Effetti tra un paio di settimane

"Per avere un riscontro effettivo di queste misure dovremo attendere un paio di settimane. Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa nient'affatto improbabile, non significa che dovremo affrettarci a nuove misure. Non dobbiamo fare una corsa cieca verso il baratro. Dobbiamo essere lucidi, responsabili, misurati", ha aggiunto il premier Giuseppe Conte.

Misure in gran parte già nei fatti

Cosa cambia rispetto agli ultimi due giorni? Nei fatti bar e ristoranti hanno chiuso in questi due giorni alle 18. Ora saranno chiusi definitivamente. I centri estetici a Roma erano stati chiusi oggi, mercoledì 11, dalla Regione. Molti negozi, soprattutto di grandi marche, avevano spontaneamente deciso di abbassare le serrande. Si fa però più netta la guerra agli spostamenti. Si potrà uscire di casa di fatto solo per fare la spesa o per espletare i servizi essezionali

Arcuri commissario

Conte ha anche nominato Domenico Arcuri commissario "delegato con ampi poteri in deroga, che si raccorderà con il capo della Protezione civile Borrelli".