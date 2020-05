Disabilità, la musica per battere la quarantena. Massimiliano e il papà: "Suoniamo tutti i giorni"

Massimiliano ha 32 anni e con papà Sebastiano hanno sconfitto la quarantena suonando: "La sua disabilità intellettiva non ci ha mai impedito di esaudire i nostri sogni", racconta il genitore.

"Per noi nulla è stato semplice ma abbiamo avuto dalla nostra sempre ottimi alleati - dice -. L'Anffas di Ostia è stata fondamentale. Così come tutte le persone che ci hanno accompagnato in questi anni. La quarantena? Abbiamo suonato tutto il giorno".

Massimiliano è un ottimo batterista e percussionista, la sua passione è nata molti anni fa. "Aveva talento, così l'abbiamo iscritto prima a una scuola di musica: seguiva sia lezioni di percussioni sia di batteria. - spiega il papà - Poi ha cominciato a frequentare un'accademia artistica aperta a tutti. Sono già 11 anni. Io invece suono la chitarra. Ci siamo creati in casa uno spazio tutto nostro. La musica è una parte fondamentale della nostra quotidianità".

Massimiliano però non rinuncia a qualche uscita, così come previsto dalle normative del Governo, insieme agli operatori Anffas Ostia. "Volti amici che hanno evitato l'isolamento e proseguito il percorso di socializzazione di Massimiliano" sottolinea Giada Capogna, coordinatrice del servizio di assistenza domiciliare di Anffas Ostia, associazione di famiglie e persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo del litorale di Roma.

"Scoppiata l'emergenza Covid – aggiunge - ci siamo subito attivati per sostenere le nostre famiglie e dar loro un supporto. L'abbiamo tutelate, evitando di uscire di casa e di mettere a repentaglio la salute con il disbrigo di tutte le pratiche: da quelle quotidiane a quelle sul ragazzo con disabilità, con tutte le cautele previste dalla legge. Oggi con la fine delle restrizioni più pesanti del lockdown questo tipo di assistenza diventa ancora più importante. La curva rischia di risalire, quindi ci vorrà ancora maggiore attenzione per i ragazzi con fragilità e il loro nucleo familiare".

"Per le famiglie è stato un aiuto in un momento difficilissimo: non si sono sentite abbandonate - spiega ancora Capogna -. Per i ragazzi invece un modo di evadere dalla quarantena e continuare un percorso sullo sviluppo delle autonomie, delle competenze e della socializzazione".