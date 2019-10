Digital Angels si tinge di rosa e affianca Komen Italia nel mese della prevenzione al tumore al seno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Digital Angels, società specializzata nell'offerta di servizi di digital marketing, sta curando la strategia e la pianificazione del progetto lanciato da Komen Italia per il mese della prevenzione del tumore al seno. Per dimostrare il forte impegno e il sostegno di Digital Angels per questa iniziativa, la società ha deciso di tingere di rosa i propri profili LinkedIn e Facebook inserendo il "Ribbon Komen" per tutto il mese di ottobre. Digital Angels ha studiato un piano di comunicazione digitale che coinvolgerà gli utenti nella campagna di prevenzione. Sarà possibile richiedere gratuitamente il Ribbon rosa, simbolo distintivo di Komen e della lotta femminile al tumore al seno, sul sito dedicato alla prevenzione ed effettuare una donazione libera per uno dei tre progetti: Carovana della Prevenzione, Donne al Centro, Centro terapie integrate. L’obiettivo comune di Komen e Digital Angels è quello di porre forte attenzione sull’importanza della salute femminile ed in particolare della prevenzione del tumore al seno. Il focus principale della campagna sarà l’informazione in merito alla ricerca in campo medico, alla prevenzione in generale e alle abitudini alimentari corrette tramite l’utilizzo di audience altamente profilate, coinvolgendo in retargeting anche chi ha partecipato alla Race for the Cure. Donare ed indossare il Ribbon rosa significa ricordare che la diagnosi precoce può salvare la vita. “La prevenzione è il nostro capolavoro”, ed è in questo che Komen e Digital Angels si stanno impegnando. "Ringraziamo Digital Angels per questa iniziativa a sostegno della Campagna di Komen Italia “la Prevenzione è il nostro Capolavoro" . E’ importante tenere alta l’attenzione sul messaggio della Prevenzione e anche le aziende possono fare la loro parte, ancor di più quando si tratta di realtà che, come Digital Angels, operano nell’ambito della comunicazione con la possibilità di raggiungere e sensibilizzare un numero importante di destinatari ed essere di esempio ad altre aziende sensibili " dichiara Maura Cosmelli, Vice Direttore Generale Komen Italia. "Siamo molto felici che Komen Italia ci abbia scelto per dare evidenza e visibilità a questo importante progetto" ha aggiunto Martina De Matteis, account manager di Digital Angels "Teniamo particolarmente a questo tema e siamo orgogliosi di contribuire in prima linea alla sensibilizzazione. Collaborare con un team di donne che lavora per le donne è assolutamente stimolante, ancor di più quando riguarda una causa così nobile."