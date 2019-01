Maria Amelia Monti ed Angela Finocchiaro e il video tra l'immondizia romana

"Come la fate voi la differenziata a Roma?". Inizia così lo sketch che vede protagoniste Maria Amelia Monti ed Angela Finocchiaro, attrici protagoniste della tv delle ragazze. Nel video, pubblicato sul profilo facebook dell'attrice, le due milanesi si adoperano per dividere i rifiuti per differenziarli davanti a un gruppo di secchioni completamente stracolmi di immondizia. Un set nei pressi di una fermata Atac, completamente sommersa dai rifiuti. Uno sketch mai politico che mostra le condizioni della Capitale, lercia più che mai.

Immancabili, come ogni volta in cui apparentemente viene posta una critica alla Roma a Cinque Stelle (accade ormai da due anni e mezzo), sono arrivate sotto il profilo della Monti commentatori (stavolta in nettissima minoranza) pronti a difendere la sindaca e ad attaccare "chi c'era prima". Mauro: "Vi ricordo che state facendo uno spot alla raccolta organizzata dal pd. Che il movimento sta sostituendo con il porta a porta. Aggiornarvi con il nuovo sistema di raccolta che in molti municipi è già stato attuato". Anna: "Ste due s***e sinistroidi, andate a Milano".