Diesel euro 3 a Roma: Raggi annuncia il divieto a partire dal 1 novembre 2019

Dal primo novembre del 2019 stop alle vetture diesel Euro 3 all'interno dell'Anello ferroviario di Roma. Ad annunciare la novità è stata la sindaca Virginia Raggi durante una conferenza stampa ai Musei capitolini sul tema della qualità dell'aria.

"Dopo aver preso l'impegno, all'interno della conferenza C40, di eliminare il diesel da un'area di Roma entro il 2024, abbiamo cominciato a stilare il cronoprogramma e possiamo dire che dall'1 novembre di quest'anno i diesel Euro 3 non potranno più circolare all'interno della Ztl Anello ferroviario dal lunedì al venerdi. La delibera verrà votata in Giunta nei prossimi giorni e anche nella nostra città comincerà la pulizia dell'aria dai gas climalteranti", ha spiegato Raggi.

Per la sindaca "i proprietari non saranno contenti, visto che questa misura solo per i residenti della zona impatta su 24mila veicoli. Sappiamo che creerò disagi, non viviamo su Marte, ma avrà effetti benefici sulla loro salute e su quella di tutti i cittadini. Negli anni questi divieti saranno estesi a tutta la città e, a scalare, anche ad altre motorizzazioni".

E' il primo passo verso lo stop totale ai diesel previsto per il 2024. Lo aveva già annunciato a ottobre l'assessora ai Trasporti Linda Meleo. Che però aveva anche messo come discrimine all'avvio del provvedimento, il potenziamento del trasporto pubblico. La stessa assessora spiegava: "Il provvedimento partirà quando avremo potenziato alcune alternative del tpl o agevolazioni per gli abbonamenti ai mezzi pubblici per chi dismette la propria auto".