Aumenta la produttività dei vigili urbani di Roma: nel 2018 più 100mila interventi rispetto al 2015

Centomila interventi in più rispetto al 2015. Sono i numeri dell'attività svolta dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel 2018. A rendere noti i dati il sindacato Sulpl Roma. Dalle soste irregolari (88.839) alle verifiche per i pacchi sospetti nelle auto (25) nell'anno appena concluso i 'pizzardoni' romani hanno effettuato 406.596 interventi, ognuno con le sue peculiarità, da quelli risolti nel volgere di pochi minuti agli interventi protrattisi per molte ore o giornate intere.

I dati degli interventi sono stati raccolti passando per "le centrali operative, la Lupa e quelle dei Gruppi e sono il frutto del raccordo delle segnalazioni dei dirigenti sindacali territoriali".

"Il trend è in crescita nel corso degli ultimi anni nonostante il forte decremento del personale in servizio riscontrato fino alle ultime assunzioni che ci ha visti scendere fino a quota 5600 unità dirigenti compresi - scrive il Sulpl Roma -. Quasi 100.000 interventi il più rispetto al 2015 con meno straordinari e meno personale , lo ripetiamo, a disposizione. Sono circa 270 interventi in più in media al giorno".

Interventi i cui numeri si differenziano molto fra le ore diurne e quelle notturne: "Negli orari serali e notturni facciamo la metà circa degli interventi che svolgiamo nei turni diurni, ma con un numero di personale che non corrisponde alla metà. La maggior parte del personale, compreso chi apre e lavora negli uffici per quei cittadini che usufruiscono dei servizi che altri invece vorrebbero chiudere o tagliare, è inserito nei turni diurni. Se dovessimo aumentarlo nei turni notturni dovremmo diminuirlo per forza di cose negli altri. La classica coperta che copre o i piedi o la testa. I turni notturni - prosegue il sindacato romano della Polizia Locale - si dimostrano pertanto quelli in cui il personale dà il meglio di sè nel deserto in pratica perchè sovente si trova a lavorare da solo sul territorio".

Come viene suddiviso il lavoro fra i gruppi municipali operanti sul territorio del Comune? Il primato spetta al I Gruppo Centro ex Trevi 56.204. Segue il GIPT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) con 32.610. A segurie II Parioli con 19.418, VIII Tintoretto 17.794; VII Tuscolano 17.716; I Centro 17.331; III Nomentano 17.268; VII Tuscolano ex Appio 16.895; X Mare 16.653: IX Eur 16.459: XII Monteverde 16.123; IV Tiburtino 14.733; XV Cassia 14.640: XI Marconi 13.908: XIV Monte Mario 13.754; V Prenestino 13.744; XIII Aurelio 13.247; VI Torri 13.070; II Parioli ex Sapienza 12.652; V Prenestino ex Casilino 12.225; Gruppo Sociale Sicurezza Urbana (GSSU) 6,826 e Sicurezza Pubblica Emergenziale (SPE) 614.

"Come prevedibile il grosso del lavoro esterno viene sviluppato dai gruppi che hanno a disposizione più personale esterno nei servizi di Polizia Stradale. Al decrescere del numero di personale, decresce l’operatività esterna - sottolinea il Sulpl -. Si segnala l’ultimo posto del V Gruppo Ex Casilino il quale però, al suo interno, deve gestire anche il Mercato all’ingrosso delle Carni col personale assegnato".

"Così come gli interventi dei Gruppi Speciali GSSU e Spe che all’apparenza sembrano pochi ma gli stessi durano anche per più giornate con cambi di personale sullo stesso intervento (ad esempio gli sgomberi, quello famoso in zona Tuscolano alle famiglie dei Casamonica che tanto risalto ha avuto è ancora in piedi)".

Ma quali sono gli interventi attuati dai 'caschi bianchi' romani? Lo spiega ancora il sindacato dei vigili urbani: "Soste irregolari: 88.839; incidenti stradali e infortuni sul lavoro: 48.330; viabilità: 47.965; ordini di servizio del comando o del gruppo: 36232; richieste di Ausilio Polizia locale: 24.186; repressione Soste Street Control o velox: 23.105; buche e voragini: 22.940; controllo attività commercio e attività abusive: 20.148; posto controllo: 12.890; rumori: 8.879; discarica abusiva e immondizia: 8.039; ausilio altri enti: 7.809; pianta/albero con rami pericolanti o caduti: 7.639; veicolo abbandonato: 5.882; tutela piazza: 5.166; servizio posta: 4.691; controllo campi nomadi ed insediamenti abusivi: 4.141; problematiche su animali: 3.135; controlli edilizia su edificio privato: 2.575; fuochi e incendi: 2.504; diverbio o danneggiamento: 2.421; ausilio ospedale per T.S.O.: 2.349; manifestazione: 2.077; dispersione olio carreggiata: 1.860; allagamento strada: 1.831; anomalia impianto semaforico o illuminazione: 1.790; piantonamento: 1.539; interventi delegati Autorità Giudiziaria: 1.385; persona in disagio malore abbandono minori: 1.033; veicolo di provenienza furtiva: 1.028; atti vandalici e danneggiamenti: 837; evento sportivo: 786; problematiche edificio pubblico occupazioni allarmi scuole: 665; pedone caduto: 635; scorta: 554; segnalazioni guide pericolose: 292; fughe di gas: 103; persona rimasta chiusa in Parco/Villa/Cimitero: 71; pacco sospetto e auto sospetta: 25". "La maggior parte del lavoro riguarda le soste irregolari che vince il premio come Migliore Attore protagonista del 2018. Quasi 1/4 del lavoro".

Il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale di Roma spiega ancora: "Noi chiediamo da tempo delle soluzioni strutturali sulle strade che dissuadano fisicamente dal parcheggiare irregolarmente ( che siano parapedonali, panettoni videosorveglianza ecc). Immaginiamo così di dedicare le risorse del personale al restante lavoro della Polizia Locale magari aumentando quei posti di controllo che potrebbero abbattere il numero degli interventi per incidenti stradali".

"Effettivamente siamo chiamati per molte cose, ma se riuscissimo ad essere più slegati dai posti fissi riusciremmo ad abbreviare i tempi di intervento sulle successive segnalazioni ed ad abbattere il numero dei risultati negativi. Potremmo innestare un circuito virtuoso - conclude il sindacato dei 'caschi bianchi' -. A Roma invece, si sa, il “posto fisso” fa gola, ma non per l’operatività della Polizia Locale".