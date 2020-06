VIDEO | Covid -19, è crisi anche per gli universitari: "No al pagamento della terza rata"

Da una parte la protesta contro il pagamento della terza rata delle tasse universitarie. Dall’altra la denuncia di un’università con spazi studio insufficienti e che, a causa delle norme per il distanziamento sociale, rischia di peggiorare.

Sono un centinaio gli studenti che si sono dati appuntamento alle 15 di oggi, martedì 9 giugno, per un situ in di protesta proprio a piazzale Aldo Moro. Davanti a quell’Ateo rimasto inaccessibile a causa della crisi Coronavirus.

“Oggi si svolge il consiglio di amministrazione dell’Università e abbiamo organizzato questa protesta proprio per ribadire che noi studenti non siamo stati risparmiati dalle conseguenze della Pandemia - spiega Andrea Ciuffarella di Link -. Chi non ha potuto pagare l’affitto di casa, chi ha perso i lavoretto che aveva e che gli serviva ad andare avanti. Ora ci viene chiesto il pagamento a questa rata, contro qualsiasi diritto allo studio”.