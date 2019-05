Cotral: la tratta Eur Magliana-Fiumicino modifica percorso, da lunedì 27 maggio la nuova fermata

Da lunedì 27 maggio sulle corse Cotral Eur Magliana-Fiumicino Aeroporto sarà istituita una nuova fermata in via Lorenzini all'altezza della Stazione Ferroviaria FL1 Fiera di Roma.

Le stesse corse non transiteranno su via delle Ombrine, pertanto le fermate su via delle Ombrine saranno temporaneamente sospese. La clientela, come spiega Cotral in una nota, potrà usufruire delle fermate su via della Foce Micina, incrocio via del Serbatoio, e via Portuense, fermata di fronte al Comune di Fiumicino.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 il Contact Center al numero 800 147 471 da rete fissa con chiamata gratuita, il numero 06 7205 7205 da mobile con tariffa legata al gestore.