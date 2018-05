Elisalascialo: Cotral e l'ironica campagna social antivandalo

"Cara Elisa, siediti. Dobbiamo parlare". Inizia così il post su instagram di Cotral, l'ennesimo per sensibilizzare i più giovani sul tema del vandalismo. Un post ironico, che lancia un'altrettanto ironica campagna #elisalascialo. Il pretesto è una scritta, l'ennesima, su un sedile dell'azienda di trasporto extraurbano: "Elisa, noi insieme per sempre".

L'account instagram dell'azienda regionale ironicamente arringa contro il vandalo e si propone di trovare un fidanzato per Elisa: "Non vorrai davvero passare la vita con uno che imbratta i bus, vero? Te lo troviamo noi un fidanzato tra i nostri follower. Un bravo ragazzo con la Metrebus card, magari annuale, che si sa è segno di stabilità, di chi non ha paura di impegnarsi. Chi si candida? #ElisaLascialo".

Un post sul social usato dai più giovani per ribadire l'impegno dell'azienda contro il fenomeno del vandalismo. Sull'account @buscotral diversi i post sullo stesso argomento. "L’amore è il motore del mondo, è la cosa più bella del globo terraqueo, è una finestra illuminata in una notte buia, è una scala sulla quale gli dèi scendono fino a noi, è un fuoco, è bellezza dell’anima. Ok, tutto vero Ma perché non glielo scrivi su WhatsApp che sei innamorato/a, invece di sporcarci i bus?", si legge nel testo che accompagna la scritta "Amore mio ti amo" su un sedile.

A dicembre 2017 è stata lanciata la campagna di comunicazione #sonosoldituoi. Zingaretti spiegava: "Stiamo trasformando i Cotral in scuolabus. Perché? Per spiegare agli studenti e alle studentesse che ogni giorno utilizzano i bus della Regione Lazio che vandalizzare un autobus costa tempo e denaro (di tutti noi). Quest’anno sono stati spesi 2milioni di euro per riparare danni e atti di vandalismo, spesso sulle tratte scolastiche. Soldi che avremmo potuto utilizzare in un altro modo: ad esempio per acquistare 10 nuovi autobus. Parte dunque la più grande campagna di comunicazione contro i vandali anche se in verità l’unico rimedio contro il vandalismo è crescere".