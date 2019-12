Cotral, arrivano 500 nuovi autobus: sono stati acquistati senza finanziamenti pubblici straordinari

Cotral si rifà il look. Prosegue infatti il processo di rinnovamento dell'azienda di trasporto extraurbano della Capitale. Sono stati presentati oggi i 500 nuovi autobus che rinnoveranno completamente il parco mezzi Cotral nel corso del prossimo anno. A presentarli il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all’Assessore alla Mobilità, Mauro Alessandri e alla Presidente di Cotral, Amalia Colaceci.

I primi 50 entreranno in servizio sulle strade del Lazio prima del prossimo Natale. La gara in due lotti è stata aggiudicata la scorsa primavera e ha permesso l’acquisto di 360 Solaris Interurbino 12 metri e 120 Iveco 12 metri low entry (con pianale ribassato per garantire piena accessibilità). A questi si aggiungeranno 20 minibus per linee a bassa affluenza che saranno acquistati il prossimo anno con una gara già in corso.

Le caratteristiche dei nuovi mezzi

Acquistati con soldi di Cotral per la prima volta nella storia dell’azienda, senza ricorso a finanziamenti pubblici straordinari. L’investimento totale è di 106 milioni di euro. È previsto inoltre il full service manutentivo per dieci anni. Prese usb per la ricarica di smartphone. I nuovi bus sono dotati anche di telecamere di videosorveglianza e di ausilio alla guida, moderni equipaggiamenti di bordo e dispositivi per la sicurezza degli autisti. Tutti euro 6 - la categoria più bassa in termini di emissioni inquinanti - permetteranno una notevole riduzione delle emissioni e dei consumi, oltre a migliorare le performance del servizio. In linea con gli standard europei. Cotral sarà tra le pochissime aziende italiane ad avere nel 2020 un parco mezzi con un’età media di 7,5 anni, contro una media nazionale di 12. Con quasi 1000 mezzi nuovi in circolazione in meno di 4 anni.

La soddisfazione della presidente Colaceci

"Ce l'abbiamo fatta- ha commentato la presidente di Cotral Amalia Colaceci - siamo risuciti a fare un tpl migliore di quello che abbiamo trovato 6 anni fa e sono sicura che possiamo ancora continuare a fare meglio. Credo di poter dire che adesso Cotral è in una situazione di stabilità e mi preme sottolineare anche che la Regione Lazio ha avuto in questi tre anni 35 milioni di euro di utili. La Regione Lazio non ci dà più da tempo soldi per i depositi, che rifacciamo con risorse nostre, ed egualmente vale per i capolinea. Quindi penso che le scelte fatte siano state vincenti anche da un punto di vista di sostenibilità economica".



Zingaretti: "Cotral ce l'ha fatta"

Soddisfatto Zingaretti che non manca di far arriare una frecciata ad Atac: "La Cotral è un esempio di un'azienda pubblica che ce l'ha fatta in un contesto di aziende pubbliche che invece non ce la fanno. Anche molto vicine. I cui mezzi a volte vanno anche a fuoco. Si puo' fare, avere un'azienda pubblica che investe e che ottiene buoni risultati". Quindi il Governatore del Lazio continua: "Sono molto contento: alcuni anni fa non ci credeva nessuno, perchè Cotral era un'azienda in pericolo con 350 milioni di debiti e uno dei parchi mezzi più vecchi d'Italia. Ma questi sono stati 6 anni di rinascita: oggi arrivano 500 nuovi pullman che porteranno a 1.000 la flotta messa sulle strade negli ultimi anni di lavoro. Ma soprattutto Cotral è sana finanziariamente e per la prima volta nella storia l'azienda compra autobus senza finanziamento della Regione".

"Questo è un passaggio storico", continua, "perchè solo 6 anni fa il Cotral aveva circa 350 milioni di euro di debito e ogni anno andava ricapitalizzato- ha ricordato Zingaretti- Oggi invece cammina con le sue ruote: questo è un bellissimo risultato dell'impegno della Regione Lazio, del management, dei lavoratori, che hanno dato all'Italia un'azienda del trasporto pubblico molto competitiva. Quindi, grazie a loro e complimenti, perchè mentre in altri campi ci sono difficoltà, insieme alla Sanità quello del Trasporto pubblico regionale e' un'altra cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi. Ricordo anche che entro il 2020 avremo il 100% della flotta dei treni regionali rinnovata".

Gallery